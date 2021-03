F1-juniorklassen in de toekomst mogelijk ook met hybride-techniek

De wagens in de Formule 2 en Formule 3 blijven de komende drie jaar nog hetzelfde, maar toch wordt er al nagedacht over de toekomst van de juniorklassen. De Formule 1 is een voorloper op het gebied van nieuwe technologie. CEO Bruno Michel meent dat zijn klassen niet achter kunnen blijven. Daarbij wordt gedacht aan hybride-technologie, iets wat al vanaf 2014 gebruikt wordt in de koningsklasse. Een andere optie is ook dat de wagens op biobrandstof moeten lopen, iets dat naar verwachting in 2025 in de Formule 1 ingevoerd gaat worden.

“We hebben besloten om de Formule 2-wagen in de komende drie jaar niet aan te passen en datzelfde doen we ook in de Formule 3. Op dit moment wil niemand nieuwe auto’s kopen”, zei Michel in gesprek met Motorsport.com. “De huidige wagens doen het prima en zijn goed om coureurs te helpen op hun weg naar de volgende klasse. Ook is de show met deze wagens prima, de races zijn de afgelopen jaren fantastisch en dat willen we niet veranderen. Maar op een bepaald moment moeten we onszelf ook vragen gaan stellen met betrekking tot het milieu, misschien hybride-technologie, misschien biobrandstoffen. Dat zijn zaken die we op dit moment bespreken. Maar het gaat niet om de korte termijn, we willen de teams op dit moment niet op kosten jagen met het maken van een nieuwe auto. We moeten natuurlijk wel nadenken [over de toekomst] en daar zijn we momenteel mee bezig.”

'Updatepakket' niet uitgesloten

Ondanks dat het reglement in de komende jaren niet ingrijpend gaat veranderen, sluit Michel niet uit dat er een ‘updatepakket’ komt. “Die mogelijkheid hebben we altijd, dat hebben we vorig jaar ook gedaan met de 18 inch-wielen. Dat ging niet alleen om de banden en de velgen, maar er is ook best wat aan de auto zelf veranderd”, voegde Michel toe.

Het nieuwe Formule 2-seizoen begint aankomende vrijdag in Bahrein. Voor dit seizoen is een nieuw format ingevoerd met een nieuw kwalificatieformat en maar liefst drie races per weekend.