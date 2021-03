Interview: Viscaal wil 'positief verrassen' bij F2-debuut in Bahrein

Vorige week stapte Viscaal namelijk al in de Formule 2-auto van Trident voor een driedaagse test op het Bahrain International Circuit. "Daar heb ik vooral veel van geleerd. Gelukkig maar, want dat is natuurlijk ook net het doel van zo'n test. Het was voor mij de eerste keer dat ik echt fatsoenlijk in een Formule 2-auto zat, toch even wennen. Het is ook echt een beest van een auto: zwaarder en met een turbo, daar moet je de rijstijl op aanpassen."

Dat aanpassen kostte één dag, maar verliep nadien naar wens. "Ik had in december al een halve dag gedaan, maar veel anderen hadden drie dagen of zelfs een heel jaar achter de rug." Viscaal moest dus meters maken en precies dat is met 204 afgelegde ronden gelukt. "Maar dat voel je zelfs als topfitte coureur wel hoor, zeker in deze omstandigheden", lacht de Twent als het over zijn vele racesimulaties gaat. "We hebben natuurlijk geen stuurbekrachtiging in die auto en ik kan zeggen: dat is best pittig in dertig graden zonder briesje wind."

Maar Viscaal was productief en de snelheid leek ook best op orde. Zo was tweedejaars F2-coureur Christian Lundgaard de snelste man na drie dagen en sloot rookie Viscaal keurig als tweede aan. Maar goed, net als in de Formule 1 geldt: wat zegt zo'n snelle testtijd eigenlijk? "Nou, het is niet zoals in de Formule 1 dat je de motor zomaar terug kunt schroeven. Je kunt er in de Formule 2 hooguit wat extra benzine in gooien, maar daarmee houdt het wel op. Dan sta ik toch liever tweede dan op de vijftiende plek. Dat is heel simpel." Des te meer omdat Trident in de voorbije jaren niet altijd even goed uit de verf is gekomen in de Formule 2. "Dat heeft verschillende oorzaken gehad hoor, maar nu voelt de auto gewoon goed aan. De samenwerking met de engineers en monteurs verloopt ook prima, dus dat geeft motivatie."

Deal voor het eerste raceweekend, volledig seizoen als intentie

Die motivatie moet tot uiting komen in het eerste raceweekend van 2021. De Formule 2 schiet tegelijk met de F1-ouverture weer in gang, van 26 tot en met 28 maart in Bahrein. Het brengt ons automatisch bij het papierwerk, want hoe zit het contractueel precies? Heeft de coureur uit het Twentse Albergen al wel een contract voor het hele jaar op zak of is dat nog in de maak? "Er is nog wat papierwerk niet helemaal rond, de onduidelijkheid zat vooral in de communicatie. Het komt er eigenlijk op neer dat het nu om het eerste raceweekend gaat, maar de intentie is absoluut om het hele seizoen samen te doen." Kan de geslaagde voorbereiding daar nog bij helpen? "Nou ja, het team is erg tevreden met hoe ik het als rookie heb gedaan in die test. Ik denk dat iedereen zich er maximaal voor inzet om een volledig seizoen te kunnen doen."

Rest alleen nog de vraag wat er mogelijk is in het raceweekend waarvoor de handtekeningen al wel op papier staan. Met andere woorden: wat kan Viscaal tijdens zijn F2-debuut in Bahrein? "Nou, ik vind het lastig in te schatten hoe en wat. Ik wil sowieso voor de punten gaan, maar als we de lijn van deze test kunnen doortrekken, wie weet wat er dan nog meer mogelijk is. Zo ben ik die test eigenlijk ook ingegaan. Als we net zo positief kunnen verrassen in het eerste raceweekend, dan ben ik tevreden." Dat lijkt overigens geen sinecure, aangezien het F2-veld dit jaar bijzonder sterk oogt. Zo zitten er met Robert Shwartzman, Jüri Vips en Marcus Armstrong al relatief ervaren coureurs bij, terwijl nieuwkomers als Théo Pourchaire de gevestigde orde meteen omver willen blazen. "Ja, maar ik denk dat het niveau in de Formule 2 altijd hoog ligt. Je weet gewoon: als je vooraan mee wilt doen, dan moet je het beste uit jezelf halen. Anders doe je in deze klasse niet mee. Maar juist dat ga ik proberen: dit jaar het allerbeste uit mezelf halen. Het begin is in ieder geval goed geweest."

Foto's: De Formule 2-test van Bent Viscaal in Bahrein in beeld

Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 1 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 2 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 3 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 4 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 5 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 6 / 7 Foto door: Trident Bent Viscaal, Trident, F2 pre-season test 7 / 7 Foto door: Trident