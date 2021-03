Voorafgaande aan het nieuwe Formule 2-seizoen besloot bandenleverancier Pirelli de specificatie van de harde band aan te passen. Deze week konden de coureurs er voor het eerst mee kennis maken tijdens de driedaagse test in Bahrein. Ferrari-junior Robert Shwartzman was een van de coureurs die de band kon vergelijken met de compound van afgelopen jaar, toen hij debuteerde in het kampioenschap en meteen meevocht om de titel. De Rus merkte meteen een duidelijk verschil.

“De test ging best goed”, vertelt de coureur van Prema. “De kwalificatiesnelheid was best goed en de potentie is er, al moeten we natuurlijk wel nog een paar dingen verbeteren. Ik was ook wel tevreden met de snelheid van mijn racesimulaties, al is de nieuwe hard band een stuk gecompliceerder dan de compound van afgelopen jaar.”

Minder grip

Volgens Shwartzman levert de nieuwe compound een stuk minder grip, waardoor hij dan ook nog even moet wennen aan het nieuwe rubber: “We hebben minder grip op de nieuwe harde band en ook de degradatie is een stuk lastiger te controleren. Al met al kwamen we echter best dicht bij de limiet en weten we waar nog aan moeten werken, dus ik kijk uit naar het nieuwe seizoen.”

Groter verschil tussen beide compounds

Shwartzman lijkt dit jaar in de titelstrijd onder andere op concurrentie te kunnen rekenen van DAMS-rijder Marcus Armstrong, die eveneens opmerkte dat het nieuwe rubber voor de nodige veranderingen heeft gezorgd: “Er is een flinke stap nu tussen de zachte en de harde compound”, vertelt de Nieuw-Zeelander. “Ze hebben de harde band wat aangepast, waardoor het verschil tussen de twee compounds nu best groot is. Ik denk dat dat interessante races op gaat leveren wanneer we hier terugkeren.”

Het eerste raceweekend van de Formule 2 staat gepland voor 27 en 28 maart, wanneer ook de Formule 1 het seizoen aftrapt in Bahrein.