Analyse: Speelt Mercedes verstoppertje of mag Red Bull echt hopen?

Mercedes: Sandbaggen of is er ditmaal iets meer aan de hand?

Als Mercedes het tijdens de wintertest ook maar een beetje laat afweten, hebben F1-fans één woord op het puntje van de tong: sandbaggen. Vreemd is dat niet. Mercedes heeft in de voorbije jaren vaak een spelletje gespeeld tijdens de collectieve testdagen. Bewust niet het achterste van de tong laten zien om tijdens het eerste raceweekend te domineren. Toch lijkt de situatie dit jaar iets anders, hetgeen niet uitsluit dat Mercedes over twee weken 'gewoon' zegeviert.

Maar om te beginnen heeft het sandbaggen van Mercedes vaak betrekking op de pure snelheid gehad. Het devies was altijd: met veel brandstof en voorzichtige motorstanden probleemloze ronden rijden. Daardoor stond Mercedes vaak niet bovenaan de tijdenlijsten, op vorig jaar na, maar scoorde men wel hoog qua afgelegde kilometers. Juist dat is anno 2021 anders. Sterker nog: dit jaar heeft Mercedes het minst aantal ronden van alle teams afgelegd, 304 om precies te zijn. Het is voor een belangrijk deel te wijten aan versnellingsbakproblemen op vrijdag. Dit kan onmogelijk sandbaggen zijn. De ingekorte wintertest maakt iedere minuut op het asfalt van belang, ook voor Mercedes dat data over de nieuwe vloer en aangepaste achterkant moet hebben. Zomaar rijtijd opgeven kan nooit onderdeel van het plan zijn.

Toen Mercedes wel eenmaal onderweg was, ging het nog niet van een leien dakje. Dat brengt ons bij een tweede aspect: de balans. Waar Mercedes in de voorbije jaren aan het sandbaggen was, lag de auto wel als een blok op de weg. Met brandstof en motorstanden werd veel gemaskeerd, maar de balans was op orde. Dat oogt met de W12 nog minder. De achterkant van de auto blijkt wispelturig en ook gevoelig voor wind. Dat laatste heeft Lewis Hamilton op zaterdagochtend ondervonden in bocht 13, waar hij de achterkant verloor en achteruit het grind in schoof. Ook een willekeurig rondje onboard laat een ander beeld zien dan in de voorbije jaren. Waar de W11 vorig jaar op rails liep en stuurcorrecties zeldzaam waren, is het aantal correcties, blokkerende wieltjes en gemiste apexen nu niet op twee handen te tellen.

Het heeft in de F1-paddock één cruciale vraag opgeroepen: hebben auto's met een lage rake meer last van de aangepaste vloer? Wie je deze vraag ook stelt, geen enkel team wil of kan nu al een sluitend antwoord geven. De enige constatering die uit vele monden klinkt, is dat de Red Bull- en AlphaTauri-bolides een stuk stabieler ogen dan vorig jaar en die van Mercedes juist iets minder. De Red Bull-teams hebben een hoge rake (omhoogstaande achterkant) wat het volume van de diffuser groter maakt. Mercedes heeft daarentegen een veel lagere rake, maar wel een langere wielbasis. De achterste vloersectie is in dit concept aanmerkelijk groter en kan dus als verlengstuk van de diffuser worden gebruikt. Het afbakenen van de luchtstroom onder de vloer is daarvoor wel cruciaal en juist dat lijkt met het aangepaste reglement iets moeilijker.

De conclusie moet dan ook luiden dat Mercedes afgelopen weekend niet in de meest pure zin van het woord aan het 'sandbaggen' is geweest. Dat gebeurt immers op een hele andere manier, niet door bewust rijtijd op te geven in een ultrakorte test. Tegelijkertijd zegt dit nog weinig over de verhoudingen in het 'echte' seizoen. Als er één team in staat is om de data optimaal te analyseren en om te zetten in verbeteringen, dan is het Mercedes wel. "We zullen de onderste steen boven halen in de komende dagen", zei Andrew Shovlin namens het team. Dat Mercedes nog twee filmdagen achter de hand heeft, waarvan de eerste op dinsdag wordt ingezet, kan helpen. De (zwarte) Zilverpijl oogt nu nog minder soeverein dan voorheen, maar concurrenten moeten zich niet rijk rekenen.

Red Bull Racing: Is een goed begin ditmaal het halve werk?

Genoeg over Mercedes, nu ruim baan voor het team dat in de internationale pers wordt gelauwerd als winnaar van de wintertest. Die titel is helemaal niks waard, al zorgt het bij de buitenwacht wel voor enig optimisme. Max Verstappen laat zich daar overigens niet door leiden en blijft liever nuchter: "Ik denk niet dat we de favoriet zijn. Mercedes heeft talloze kampioenschappen achter elkaar gewonnen. In mijn optiek is de situatie nog steeds zoals voor de test, er is niet veel veranderd", liet hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Toch heeft de test wel een 'goed gevoel' opgeleverd. De Limburger heeft 203 ronden gereden, waarmee hij plek zes bezet in de rangschikking van afgelegde ronden. Belangrijker is nog dat Red Bull in tegenstelling tot de voorbije jaren niet noemenswaardig lang binnen heeft gestaan: geen significante problemen of het moet al de weggewaaide engine cover tijdens een run van Sergio Perez zijn. De Mexicaan deed tijdens de wintertest trouwens wat hij moest doen: geen gekke dingen. Waar Pierre Gasly in 2019 tweemaal crashte en Red Bull flink pijn heeft gedaan, maakte Perez een solide indruk. Hij zegt vijf races nodig te hebben om helemaal te wennen, maar tot dusver valt er weinig op aan te merken.

Dat laatste geldt ook voor de nieuwe auto, de RB16B. Naast betrouwbaar oogt de nieuwe creatie uit Milton Keynes stabieler dan diens voorganger. Dat is het grootste winstpunt van de test, aangezien de 2020-auto erg wispelturig aan de achterkant was. Het is ook geen toeval dat de Red Bull-coureurs vorig jaar talloze keren spinden in Barcelona en dat Verstappen ditmaal slechts één keer in de rondte is gegaan. Het contrast is groot, ook als je de onboardbeelden van februari vorig jaar naast die van afgelopen weekend legt. Het aantal stuurcorrecties ligt vele malen lager, of zoals Verstappen het zelf formuleert: "Het voelt allemaal net iets beter aan, betrouwbaarder en voorspelbaarder. Dat is natuurlijk wat je graag wilt als coureur."

De sleutel tot dit betere gevoel lijkt aan de achterkant van de auto te zitten. Red Bull heeft de tokens ook aan dat gedeelte gespendeerd, vooral om de achterwielophanging aan te passen - meer naar het concept van Mercedes. In combinatie met de veranderde vloer lijkt het prima te werken. Het past ook bij veelzeggende woorden die Verstappen eind vorig jaar al uitsprak: "We weten dat we enkele problemen in de auto hebben die we dit jaar niet kunnen aanpakken, maar richting volgend jaar zijn die dingen wel te verbeteren." Ook dat draait om de veranderde achterkant, al liet Verstappen het tijdens zijn praatje met de Nederlandse pers slim in het midden. "Er zijn natuurlijk meerdere dingen aangepast, meer dan alleen de achterkant."

Hoe dan ook, met dit totaalpakket is Red Bull Racing beter uit de startblokken gekomen dan vorig jaar. Heel verwonderlijk is dat niet. Zo heeft Red Bull veel van de doorontwikkelingen vorig jaar al in de praktijk getest. Waar Mercedes de introductie van updates vanaf de Belgische GP heeft gestopt en alle noviteiten heeft bewaard tot afgelopen vrijdag, heeft Red Bull er voor gekozen om nieuwe onderdelen meteen op het circuit te testen. Dit hangt nauw samen met een correlatieprobleem uit 2020. Doordat Red Bull nu voor het overgrote deel kan vertrouwen op data uit de praktijk is de foutmarge kleiner. Voor het nieuwe reglement van volgend jaar geldt dat overigens niet, waardoor de correlatie tussen de simulator en het circuit dan wel piekfijn moet zijn.

Maar voor dit jaar biedt het hoop. Dat geldt ook voor de vervroegde introductie van de nieuwe Honda-motor. Red Bull heeft de limiet qua motorstanden niet opgezocht, maar problemen met de nieuwe krachtbron zijn uitgebleven. Bij AlphaTauri leek Yuki Tsunoda in de slotfase wel met een agressievere motorstand onderweg, ook toen werkte alles naar behoren. Vergelijken met andere motorleveranciers is in dit stadium onmogelijk, al geldt voor de nieuwe Honda-motor: so far, so good. Het totaalpakket van Red Bull lijkt samengevat sterker, het team van Christian Horner staat er in ieder geval beter voor dan vorig jaar op hetzelfde moment. Wat dit over twee weken oplevert, ligt vooral aan de stap die Mercedes nog zet. Maar Red Bull lijkt in ieder geval klaar voor de ouverture en dat is in het verleden wel anders geweest.

De achtervolgers: McLaren baart opzien, stroeve start Vettel bij Aston Martin

In het kielzog van grote broer Red Bull Racing heeft zusterteam AlphaTauri ook een prima indruk achtergelaten. De formatie uit Faenza is samen met Alfa Romeo koploper als het gaat om afgelegde ronden: 422 stuks. Helmut Marko zal tevreden zijn. Op zondagmiddag liet nieuwkomer Yuki Tsunoda zien dat het met de snelheid eveneens goed zit. De Japanner was met Verstappen aan het stuivertje wisselen voor de toptijd. Door zijn DRS-trucje en het gebruik van nieuwe softs was het beeld wel wat vertekend, al zat daar een duidelijk idee achter. In de Formule 2 moeten coureurs het namelijk doen met twee sets in de kwalificatie. In de Formule 1 krijgen coureurs veel vaker een nieuwe set (softs) onder de bolide. Dit wilde AlphaTauri in de slotfase alvast oefenen door Tsunoda meerdere runs op nieuwe softs te laten afwerken. Alle headlines over de snelle tijden zijn slechts een leuke bijvangst voor Franz Tost.

Bij de achtervolgers lag Ferrari vooral onder een vergrootglas. Vorig jaar gingen tijdens de wintertest alle alarmbellen immers af in Maranello. De SF1000 bleek op nagenoeg ieder vlak tekort te schieten. Het chassis en het aerodynamische pakket waren al jarenlang ondermaats, maar dat viel lang te maskeren met een superieure - al dan niet dubieuze - motor. Die luxe viel vorig jaar weg, waardoor 2021 in het teken van eerherstel staat. Dat herstel moet logischerwijs uit de motorische progressie voortvloeien. In dat opzicht is Ferrari nog lastig te plaatsen. De Scuderia heeft met 404 ronden een productieve test achter de rug en Mattia Binotto liet heel optimistisch weten dat de motorische achterstand is weggewerkt, maar heel overtuigend oogde het nog niet. Dat kan echter samenhangen met de gebruikte motorstanden. Zo is er achter de schermen al gesuggereerd dat Ferrari het klantenteam van Alfa Romeo heeft gebruikt om iets agressievere motorstanden te testen, terwijl Ferrari gewoon de kilometers wegmaalde.

Bij de Mercedes-klantenteams was het beeld ook ambigu. Zo kende McLaren weinig problemen met de integratie van de nieuwe motor in de MCL35M. Zak Brown liet voor de test al weten dat alles op rolletjes was verlopen en de drie dagen in Bahrein hebben daar niets aan veranderd. Sterker nog: McLaren baarde opzien in de positieve zin van het woord met een slimme vondst. Zo is het team uit Woking aan de achterkant van de auto goed omgesprongen met de nieuwe regels. De schotten van de diffuser zijn onder het nieuwe reglement vijf centimeter korter, waardoor het effect van de diffuser kleiner wordt. McLaren heeft echter heel slim de uitloop van de vloer naar achteren door laten lopen, met twee geleiders (schotten) die lager dan de diffuser naar beneden lopen. Zo heeft men een inventieve manier gevonden om het door de FIA beoogde verlies beperkt te houden.

Wel is het opvallend dat de drie teams met het minst aantal ronden allemaal Mercedes-aangedreven zijn. Eén van die formaties is Aston Martin, één van de grootste verliezers van de wintertest. De groene brigade had de zwarte schermen veelvuldig nodig en die mogen alleen tevoorschijn worden gehaald als teams een 'serieus probleem' hebben. Die serieuze problemen waren er meermaals: op zaterdag met de versnellingsbak en op zondag met de krachtbron, allebei Mercedes-producten. Sebastian Vettel concludeerde na afloop van de test dat zijn team ongeveer honderd ronden mist om goed voorbereid te zijn op het seizoen. Niet het begin waar de viervoudig wereldkampioen op had gehoopt. Een andere wereldkampioen kreeg trouwens wel het gewenste begin. Fernando Alonso keerde terug in de paddock - ook na zijn fietsongeval - en leek niet eens weggeweest. Hij maakte een solide indruk, net als het hele team van Alpine.

Achter de top-twee van vorig jaar lijkt het dan ook een 'close call' te worden, met marginale verschillen. In de achterhoede kan het eveneens spannend worden. Zo laat Haas het komende F1-seizoen bijna lopen (zonder tokens) en biedt dat een uitegelezen kans aan Williams om de rode lantaarn over te dragen. Als Mercedes en Red Bull nou ook nog een beetje meewerken en voor een beklijvende titelstrijd zorgen, dan hebben F1-liefhebbers genoeg om naar uit te kijken. Eén ding is zeker: het beeld van de wintertest heeft het alleen maar interessanter gemaakt...

