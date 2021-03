Vettel: "Mercedes slaat wel terug na moeizame F1-wintertest"

Mercedes heeft niet het gewenste testweekend af kunnen werken in Bahrein. Op vrijdag moest Valtteri Bottas urenlang toekijken door een versnellingsbakprobleem en nadien worstelden beide coureurs met de balans in de W12. Mercedes staat daardoor onderaan de lijst met afgelegde ronden. Het kampioensteam heeft in totaal 1645 kilometer afgelegd, aanzienlijk minder dan koplopers AlphaTauri en Alfa Romeo: ieder 2284 kilometer. Ook voornaamste uitdager Red Bull heeft met 1997 kilometer beduidend meer gereden dan Mercedes.

Het staat in schril contrast met de voorbije jaren. Toen was Mercedes weliswaar aan het sandbaggen met meer benzine en voorzichtige motorstanden, maar reed men geregeld meer probleemloze ronden dan de concurrentie. Dit jaar heeft Mercedes dus minder data kunnen verzamelen, hetgeen door de nieuwe banden en aangepaste vloer wel degelijk van belang is.

Vettel erkent dat niet alles naar wens is verlopen, maar voegt toe dat Toto Wolff en co zich kunnen herstellen. "Het is terecht om te concluderen dat Mercedes niet zo wonderbaarlijk veel kilometers heeft gereden, dat is wel anders dan in de voorbije jaren", begint Vettel tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar ik weet zeker dat alles bij de eerste race wel weer in orde is, ze zullen zeker terugslaan." Dat neemt niet weg dat Vettel onder de indruk is van de manier waarop één van zijn voormalige werkgevers aan het F1-seizoen is begonnen. "Bij Red Bull doen ze eigenlijk wat ze moeten doen: Mercedes uitdagen. Het zal dit jaar dan ook tussen Mercedes en Red Bull gaan", rekent de Duitser niet op een verrassing van bijvoorbeeld McLaren.

Aston Martin-problemen ook aan Mercedes te wijten?

Vettel kende zelf overigens ook geen probleemloze wintertest. De viervoudig wereldkampioen mist naar eigen zeggen honderd afgelegde ronden en dat is vooral te wijten aan technisch malheur. Zegt dat misschien ook iets over de kwetsbaarheid van Mercedes? "Het klopt dat onze motor en de versnellingsbak worden geleverd door Mercedes. Maar die dingen worden natuurlijk wel in onze eigen auto geplaatst en hangen met veel andere componenten samen. We moeten het tot op de bodem uitzoeken. Het probleem zit ofwel aan onze kant ofwel aan hun kant, maar dat maakt uiteindelijk ook niet veel uit. We moeten het gewoon oplossen."

Vettel is overigens niet de enige Mercedes-aangedreven coureur die denkt dat het fabrieksteam snel kan reageren. George Russell, die een aanzienlijke kans maakt op een Mercedes-zitje in 2022, verwacht eveneens dat Hamilton en Bottas er in het eerste raceweekend wel staan. "Ik heb niet echt naar de jongens bovenaan de ranglijst gekeken, maar heb bij Mercedes wel even gevraagd hoe het allemaal is gegaan. En we moeten niet vergeten: het is en blijft Mercedes. Ik denk dat ze er straks wel weer bij staan, daar ben ik behoorlijk van overtuigd."

VIDEO: Alle F1-auto's voor het seizoen 2021 in beeld