Williams neemt gok met gevoelige, maar snellere FW43B

George Russell nam op het Bahrain International Circuit slechts één dag (zondag) voor zijn rekening en legde na afloop uit dat Williams dit jaar wat meer risico’s wil nemen. Daarvoor heeft het team een andere denkrichting gekozen en bij het ontwerp van de FW43B een aerodynamisch gokje gewaagd, legde de jonge Engelse coureur uit. “We hebben ingezien dat we maar een paar races nodig hebben [om punten te scoren]. Als we consequent een vast tempo rijden, zoals we vorig jaar deden, scoren we consequent geen punten. Je hoeft maar twee races snel te zijn en dan eindig je al op een potentieel achtste of negende plek in het constructeurskampioenschap. Haas scoorde vorig jaar drie punten en Alfa acht. We willen proberen om waar het kan zo snel mogelijk te zijn.”

Williams wil dus heel gericht in een paar races punten scoren, in plaats van het hele jaar stabiel zijn. Die nieuwe denkrichting betekent dat het team een risico heeft genomen bij het aerodynamische (her)ontwerp van de auto voor komend jaar. Dat was goed te zien in Bahrein, waar de FW43B er bijzonder windgevoelig uitzag. Wat niet meehielp was overigens dat het in de Golfstaat wel erg hard waaide, iets waar meer teams over klaagden. “We wisten van tevoren dat onze auto ongelooflijk gevoelig was voor de wind en de omstandigheden van de afgelopen dagen hebben waarschijnlijk het slechtste uit de auto naar boven gehaald”, aldus Russell.

Hoewel de test in Bahrein soms dus lastig was, put Russell moed uit de prestaties van de auto wanneer de omstandigheden af en toe wat rustiger waren. “Als de wind in een gunstige richting staat, is de auto erg snel”, zei hij. “De afgelopen dagen hebben het slechtste van de auto naar boven gehaald, maar we hebben ook positieve dingen gezien. Onder normale omstandigheden was onze auto eigenlijk heel competitief. Ik vertrouw er dan ook maar op dat wanneer we naar een circuit gaan waar het wat rustiger is, we kunnen uitblinken. Ik denk dat Imola misschien wel een goed circuit voor ons kan zijn. Ik denk dat je onze prestaties komend seizoen een beetje als een jojo moet zien.”