Formule 2 2021: Overzicht van rijders en teams

De Formule 2 is traditioneel de grootste leverancier van doorstromende coureurs naar de Formule 1. Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris hebben een verleden in F2, de wat oudere coureurs kwamen in het verleden uit in GP2, de voorloper van de Formule 2. Dit jaar telt de Formule 1 drie debutanten en allemaal reden ze afgelopen seizoen in de Formule 2. Dat wil overigens niet zeggen dat de tweede klasse bestaat uit uitsluitend toptalenten met een grote toekomst, maar dat geheel terzijde.

Schumacher was de kampioen van afgelopen seizoen en de Prema-formatie heeft ook voor komend seizoen weer goede papieren om een gooi te doen naar de titel. Robert Shwartzman werd afgelopen seizoen vierde en is daarmee de hoogstgeplaatste coureur die terugkeert in F2. Hij doet dat bij Prema, waar hij afgelopen seizoen ook bij reed. Het Russische talent krijgt Oscar Piastri als teamgenoot, die in 2020 Formule 3-kampioen werd.

MP Motorsport is het enige Nederlandse team op het tweede niveau. De formatie van Sander Dorsman heeft het Duitse talent Lirim Zendeli al vastgelegd. Ook is nog niet duidelijk wat de Nederlandse talenten gaan doen. Bent Viscaal kwam tijdens de post-season test van de Formule 2 in actie bij Trident. Ook Richard Verschoor heeft nog niet bekendgemaakt wat zijn plannen voor komend seizoen zijn.

Het Formule 2-seizoen begint in het weekend van 27 en 28 maart in Bahrein.

Overzicht: Bevestigde F2-coureurs voor 2021