MP Motorsport trekt Novalak aan voor slot F2-seizoen en 2022

Clement Novalak maakt de overstap naar het Nederlandse MP Motorsport. De Frans-Zwitserse rijder kwam dit jaar uit in het FIA Formule 3-kampioenschap en mag bij de laatste twee races van het seizoen al proeven aan de Formule 2. Ook in 2022 zal hij voor de formatie uit Westmaas uitkomen.

Novalak eindigde in het afgelopen Formule 3-seizoen als derde. MP Motorsport was er als de kippen bij en legde de rijder uit Avignon een mooie deal voor. De 20-jarige coureur neemt dit jaar al deel aan de Formule 2-races in Jeddah en Abu Dhabi, om zich vast voor te kunnen bereiden op het volledige F2-seizoen in 2022. In de laatste twee evenementen van dit jaar neemt hij de plaats in van Lirim Zendeli.

"Ik ben blij dat ik al in Jeddah en Yas Marina voor het eerst mag ruiken aan de Formule 2", aldus Novalak. "Dat draagt alleen maar bij aan het realiseren van de ambities die ik heb voor mijn eerste volledige seizoen in de F2. Ik ben MP Motorsport dankbaar voor deze kans en ben vast van plan er het beste van te maken. MP heeft de afgelopen twee jaar in de F2 laten zien dat ze races kunnen winnen, dus ik hoop dat deze samenwerking mij in staat stelt om opnieuw op het hoogste treetje van het podium te staan. Ik kan niet wachten om te beginnen!"

"We heten Clément van harte welkom in ons F2-team voor 2022, en zijn vooral blij dat we hem al zijn eerste F2-ervaring kunnen geven in de zes races die in 2021 nog op de agenda staan", aldus Sander Dorsman, teammanager bij MP Motorsport. "Hij heeft een sterk seizoen achter de rug in de F3, vooral in het laatste deel van het jaar, waarin hij van de zesde naar de derde plaats steeg in het klassement. Dat was zeer indrukwekkend. We willen van zijn momentum profiteren door hem tijdens de twee resterende Arabische F2-rondes al in een van onze auto's te zetten. En voor volgend jaar ben ik er zeker van dat hij tot de uitblinkers onder de debutanten behoort."