“Max Verstappen heeft de beste fans”, laat winnaar Marcus Armstrong over de boordradio weten nadat hij de zaterdagse wedstrijd in de Formule 2 heeft gewonnen. “Ik weet dat ze hier niet zijn om mij aan te moedigen, maar ik doe het ervoor.”

“Het is best bijzonder hoe gepassioneerd deze fans zijn”, vervolgt de 22-jarige Nieuw-Zeelander later in de persconferentie. “Als ik ’s avonds het circuit verlaat, voel ik me net een Jonas Brother. Het is waanzinnig hoeveel mensen er hier zijn. Ze blijven ook allemaal om de Formule 2-race te kijken, wat niet vaak gebeurt. Meestal zie je de tribunes leegstromen na de Formule 1-kwalificatie. Maar hier blijft iedereen zitten, wat fenomenaal is om te zien. Ik denk dat Monza over een week ook een speciale ervaring wordt, maar dit is ook een heel erg cool weekend.”

MP Motorsport-coureur Clement Novalak, die in de thuisrace van het Nederlandse team zijn eerste F2-podium scoorde door tweede te worden, voegt toe: “Ik heb het vorig jaar al mogen ervaren. En doordat ik hier al een keer ben geweest, sta ik er niet zo meer van te kijken. Maar ik herinner me van vorig jaar dat ik na afloop van het weekend het gevoel had dat ik 72 uur in een voetbalstadion had gezeten! De fans zijn hier echt compleet gestoord, wat geweldig is. Ik vind het heel erg cool om die passie bij zoveel mensen te zien. Alles bij elkaar is het een geweldig evenement. Ik kom hier graag.”

“Dat er op de zaterdag zoveel mensen naar de sprintrace van de Formule 2 kijken, is heel cool”, vindt ook Red Bull-junior Dennis Hauger. Hij werd derde in het treffen op zaterdag. “Ik won hier vorig jaar de Formule 3-race op zondag en het was fantastisch om al dat publiek zien. Het is een van de gaafste dingen die ik heb meegemaakt na een overwinning. Dit evenement heeft zeker iets speciaals over zich.”

Old school

Het circuit zelf wordt ook geprezen door de coureurs. Hauger: “Dit is een van mijn favorieten van het jaar als het gaat om het rijden van een snelle ronde in de kwalificatie. In de Formule 3, waarin met een iets lichtere auto gereden wordt, vond ik het in dat opzicht ook al een heel cool circuit. In de races is het niet heel makkelijk, maar het circuit an sich is erg gaaf. Ik geniet ervan om hier te rijden.”

Armstrong valt Hauger bij: “Dit is onwijs gaaf circuit. Het is een geweldig gevoel om door de bochten met een banking te rijden. Het is ook een uitdagend circuit als het gaat om het maximaliseren van de auto en de grip die je hebt.” Novalak roemt de lay-out van Circuit Zandvoort. “De baan heeft een lekkere flow en er is een goede mix aan snelle en langzame bochten, waardoor je een goede balans nodig hebt. Het is echt een old school rijderscircuit. Als je een fout maakt, kun je van de baan raken en hard crashen. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook een cool circuit.”

Om 10.20 uur wordt op Circuit Zandvoort de hoofdrace van de Formule 2 verreden. MP Motorsport-rijder en klassementsleider Felipe Drugovich start van pole-postion.