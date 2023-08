Novalak grijpt eerste F2-zege in Zandvoort, Verschoor vierde

Nadat de sprintrace zaterdag vanwege de regen in het water was gevallen, waren de weersomstandigheden zondag beter. Wel was de baan voor de start van de Formule 2-hoofdrace nog vochtig, desondanks ging het grootste deel van het veld van start op slicks. Alleen Ralph Boschung, Jehan Daruvala, Arthur Leclerc en Joshua Mason vertrokken op regenbanden.

Vanwege de vochtige baan opteerde de wedstrijdleiding voor een formatieronde achter de safety car, gevolgd door een rollende start. Nadat het veld was losgelaten, verremden polesitter Jak Crawford en nummer twee Dennis Hauger zich voor de Tarzanbocht. Zij hielden hun auto echter op de baan en konden hun weg vervolgen. Dat gold niet voor nummer drie Frederik Vesti: de Deen spinde in de eerste bocht en verloor veel posities.

Nummer vier Zane Maloney schoof door de spin van Vesti op naar P3. Jack Doohan en Oliver Bearman konden niet profiteren van het wegvallen van Vesti. Doohan crashte al aan het einde van de formatieronde in de Arie Luyendijk-bocht, terwijl Bearman even later in de Tarzanbocht van achteren in de rondte werd getikt door Juan Manuel Correa. Laatstgenoemde moest dat bekopen met een tijdstraf van tien seconden. Richard Verschoor startte als veertiende en had na de eerste ronde één positie gewonnen.

Door de crash van Doohan moest de safety car direct weer in actie komen. Op dat moment leidde Crawford, voor Hauger, Maloney, Correa, Isack Hadjar, Theo Pourchaire, Kush Maini, Ayumu Iwasa, Clement Novalak en Boschung. Bij de herstart in de vierde ronde wilde Iwasa P7 meteen afpakken van Maini. De Japanner deed een aanval in de Tarzanbocht, maar beide coureurs maakten contact. Ze gingen van de baan, konden hun weg vervolgen, maar zouden geen rol van betekenis meer spelen in de strijd om de punten.

Tussen de zevende en negende ronde kwam de top-zes binnen om de softs in te ruilen voor mediums, waarbij Maloney P2 veroverde van Hauger en Pourchaire P5 afpakte van Hadjar. Lang kon Pourchaire daar niet van genieten: de klassementsleider crashte op koude banden in het Scheivlak, waardoor de safety car opnieuw in stelling werd gebracht. Pourchaires voornaamste titelrivaal Vesti wist echter niet te profiteren. De Deen kon enkele ogenblikken later zelf ook uitstappen, nadat hij zonder achterwielen was komen te staan. Béíde wielen waren niet goed vastgezet door de Prema-monteurs bij de pitstop kort daarvoor.

Novalak en Verschoor waren spekkoper door de neutralisatie. Door de pitstops voor zich lagen zij inmiddels eerste en tweede, terwijl zij zelf nog binnen moesten komen. Door de safety car-fase kregen zij een ‘gratis’ pitstop. Novalak behield daardoor de leiding. Verschoor viel terug naar P4, achter Crawford en Maloney, maar dat was nog altijd tien plaatsen hoger dan zijn startpositie. Martins volgde achter Verschoor op P5, maar zou een tijdstraf van tien seconden krijgen omdat hij bij de herstart in de zeventiende ronde Bearman van de baan drukte in de Hugenholtzbocht. Laatstgenoemde haalde de pitstraat nog wel, maar viel daar alsnog uit.

Bij diezelfde herstart pakte Maloney Crawford meteen voor P2, waarna hij op jacht ging naar leider Novalak. De coureur van Barbados drong even aan, maar Novalak hield stand en reed daarna naar de winst. Aan de streep had de Fransman, die dit seizoen tot dusver pas twee punten had gepakt, 2,1 seconde voorsprong op nummer twee Maloney. Crawford completeerde het podium, op 0,6 seconde gevolgd door nummer vier Verschoor. Martins finishte als vijfde, maar viel door zijn tijdstraf terug tot P9; Hauger, Hadjar, Enzo Fittipaldi en Amaury Cordeel profiteerden. Achter Martins completeerde Correa de top-tien.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Zandvoort: