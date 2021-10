Hoofdraces F2 en F3 belangrijker met invoering nieuw puntensysteem

Het nieuws is het gevolg van het aangepaste format dat in 2022 ingevoerd wordt. In plaats van drie races per weekend gaat men terug naar twee wedstrijden met een sprint- en een hoofdrace. Dat format is reeds goedgekeurd door de World Motor Sport Council, maar het nieuwe puntensysteem moet later dit jaar nog langs de commissie.

De grootste verandering in het puntensysteem is dat de top-acht finishers punten gaan scoren in de Formule 2-sprintraces. Hiervoor wordt de verdeling 10-8-6-5-4-3-2-1 aangehouden. Dit seizoen kreeg de winnaar nog 15 punten met een glijdende schaal richting de achtste plaats. In de Formule 3 scoort de top-tien punten, maar is de verdeling als volgt: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Net als dit jaar wordt de grid voor de sprintrace omgekeerd op basis van de kwalificatie. Het gaat dan om de top-tien in F2 en de top-twaalf in F3. De resultaten van de kwalificatie bepalen de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Een pole-position levert de coureur volgend jaar nog twee punten op in plaats van de vier punten die dit jaar uitgedeeld werden. In elke race wordt ook een punt uitgedeeld voor de snelste ronde, mits de coureur in de top-tien eindigt.

De beloning voor de hoofdraces (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 punten) blijft hetzelfde als de voorgaande jaren, de verdeling is hetzelfde als in de Formule 1. Tijdens een raceweekend kan een coureur dus maximaal 39 punten verdienen.

Tijdens de WMSC werden de kalenders al gepresenteerd. De Formule 2 heeft volgend jaar 14 raceweekenden met 28 races. Het kampioenschap komt ook naar Zandvoort. De Formule 3 heeft 9 raceweekenden met de toevoeging van Imola en Monza op de huidige kalender.