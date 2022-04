Het seizoen is nog pril en er kan nog heel veel gebeuren, maar vooralsnog heeft hij de touwtjes stevig in handen: Felipe Drugovich. De Braziliaan won de Formule 2-hoofdrace in Saudi-Arabië en heeft mede daardoor een gezonde voorsprong van elf punten op nummer twee Richard Verschoor. Een goed begin is het halve werk, en voor Drugovich is deze start het bewijs dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. Motorsport.com zocht hem op.

Het seizoen 2021 verliep teleurstellend voor de inmiddels 21-jarige coureur. In dienst van Virtuosi eindigde Drugovich met vier podiumplaatsen, maar zonder overwinning als achtste in het kampioenschap. Teamgenoot Zhou Guanyu deed met vier overwinningen lang mee om de titel. Dat leverde de Chinees uiteindelijk een F1-zitje bij Alfa Romeo op. Drugovich bleef teleurgesteld achter en was hard op weg om het pad richting de koningsklasse van de autosport te verlaten. Een telefoontje van MP Motorsport deed hem van gedachten veranderen. Het Nederlandse team liet de Braziliaan in 2020 debuteren in de Formule 2. Dat was een succes, met drie overwinningen, waaronder de hoofdrace in Bahrein. Nu klopte de formatie opnieuw aan bij de talentvolle rijder. “Het team wilde me ontzettend graag hebben, ook door me financieel te helpen. Dat is voor mij ook een belangrijk punt, dus we sloten een deal.”

Felipe Drugovich, MP Motorsport Foto: Formula Motorsport Ltd

De Braziliaan is dolblij met de terugkeer naar het team van Sander Dorsman (“ik hou echt van dit team”), wat hem in 2020 na een moeizaam F3-seizoen ook al de kans gaf om zijn talent in de Formule 2 te etaleren. Na zijn overtuigende titel in de Euroformula Open in 2018 had Drugovich hoge verwachtingen van zijn F3-avontuur met Carlin. Hoe anders was de praktijk. Het team en de coureur hadden echter de grootste moeite om de snelheid te vinden. De Britse formatie eindigde voorlaatste in het teamkampioenschap met veertien punten, waarvan er acht door Drugovich in Hongarije werden gescoord. De zesde plaats daar was een van zijn twee top-tien klasseringen in het gehele seizoen. “Het was een verschrikkelijk jaar”, erkent hij nu. “Na het geweldige jaar in Euroformula hadden we het idee dat we in elk geval mee konden strijden. Het hele team was dat jaar een drama. Niets werkte. Maar je leert het meest als het niet goed gaat. Dat geldt ook voor mij: hoe je met een team moet omgaan en hoe je hen kunt helpen vooruitgang te boeken. Dat is de grootste les van dat jaar.”

Geen steun van F1-talentenprogramma

Ondanks de problemen in 2019, zag MP Motorsport het potentieel van de destijds 19-jarige rijder. De formatie uit Westmaas legde hem vast voor het Formule 2-seizoen 2020. “Ik wist dat ik de potentie had om in F2 te rijden, ook al was het logischer om nog een jaar F3 te doen. Toen het telefoontje kwam, twijfelde ik echter geen moment.” Hoewel Drugovich op vele vlakken gesteund wordt door het Nederlandse team, maakt de Braziliaan als een van de weinige coureurs in de top van het veld geen deel uit van het talentenprogramma van een Formule 1-team. Concurrenten Juri Vips, Liam Lawson, Jehan Daruvala, Dennis Hauger en Ayumu Iwasa worden gesteund door Red Bull, Theo Pourchaire krijgt ondersteuning vanuit de Sauber Academy en Alpine, Williams en Mercedes worden vertegenwoordigd door respectievelijk Jack Doohan, Logan Sargeant en Frederik Vesti.

Drugovich zit niet in zo’n luxepositie, al wijt hij dat zelf aan het gebrek aan kansen en is het geen eigen keuze. Wel motiveert het de Braziliaan om zichzelf te bewijzen, al benadrukt hij: “Motivatie moet niet uit dergelijke externe zaken komen, het moet gewoon uit jezelf komen. Uiteraard helpt het wat als je gesteund wordt door een opleidingsprogramma. Aan de andere kant wekt het energie bij me op om mezelf te bewijzen.”

Felipe Drugovich, MP Motorsport viert de overwinning in parc ferme Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

De Braziliaan kan ook niet terugvallen op een rijke pa of een enorm netwerk vol sponsoren. De voornaamste supporters zijn zijn familieleden: fanatieke autosportfans uit Maringa, een kleine stad op 650 kilometer van Sao Paolo. De enige bekende naam in zijn omgeving is Amir Nasr, de vader van Porsche-fabriekscoureur en voormalig F1-rijder Felipe. “Mijn oom en Felipe’s oom zijn al heel lang goed bevriend. Hij had een team in het Zuid-Amerikaans F3-kampioenschap en mijn oom heeft hem daarmee geholpen. En mijn oom heeft Felipe in de begindagen van zijn loopbaan wat gesteund. Nu helpt zijn oom mij ook. Een uitwisseling van gunsten.”

Braziliaanse problemen

De Braziliaanse autosport heeft heel wat legendarische coureurs voortgebracht. Denk aan Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi en Nelson Piquet. Toch staat er sinds het vertrek van Felipe Massa in 2017 geen Braziliaan meer op de Formule 1-grid. Volgens Drugovich heeft dat te maken met de almaar stijgende kosten in de racerij en de slechte koers van de Braziliaanse real ten opzichte van de dollar en euro. Daardoor is het voor talentvolle coureurs interessanter om dicht bij huis te blijven racen, bijvoorbeeld in de Braziliaanse Stock Car Series.

“De financiële situatie in Brazilië is niet goed”, erkent de MP-coureur. “De investering die nodig is om een coureur naar de F1 te brengen wordt met de dag hoger in Europa. Voor Brazilië ligt dat bedrag door de koersen nog eens vijf tot zes keer zo hoog. Het is dus erg lastig om een bedrijf te vinden dat het geld heeft en wil investeren. Dat is het lastigste, en dat zie je terug met het gebrek aan coureurs in F3 of F2.”

Mocht Drugovich zijn sterke start kunnen doortrekken en er uiteindelijk met de F2-titel vandoor gaan, dan zullen er ongetwijfeld deuren van Formule 1-teams openen die tot op heden dicht bleven. En als een van de weinige Brazilianen op de hoogste trede van de ladder, is Drugovich de hoop in bange dagen voor de grootmacht om eindelijk de F1-droogte te doorbreken.

Felipe Massa, Williams tijdens zijn laatste Braziliaanse Grand Prix op het podium met zoon Felipinho Foto: Andrew Hone / Motorsport Images