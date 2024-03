Aston Martin F1-reserve racet in 2024 in European Le Mans Series

Na het behalen van de Formule 2-titel in 2022 heeft Felipe Drugovich heel 2023 langs de zijlijn toegekeken. De Braziliaan was weliswaar reservecoureur van het Formule 1-team van Aston Martin, maar verder dan optredens tijdens de wintertest - waar hij inviel voor de geblesseerde Lance Stroll - en enkele vrije trainingen kwam hij niet. Ook kwam hij niet in een andere klasse in actie. In 2024 is Drugovich opnieuw de reserve van Aston Martin, maar nu combineert hij die werkzaamheden wel met een eigen raceprogramma. Namens Vector Sport neemt hij deel aan de LMP2-klasse van de European Le Mans Series, zo heeft het team bekendgemaakt.

Drugovich debuteert zodoende in de endurance-racerij, nadat hij tot dusver vrijwel zijn gehele loopbaan doorbracht in de single-seaters. Na titels in de MRF Challenge en Euroformula Open en deelname aan diverse Formule 4-kampioenschappen zette de Braziliaan in 2019 de stap naar de Formule 3. Een jaar later volgde al promotie naar de Formule 2. In dat kampioenschap zou Drugovich meteen drie races winnen, maar pas in 2022 kon hij echt een gooi naar de titel doen. Dat deed hij met verve, want met vijf zeges en elf podiumplaatsen kroonde hij zich ook tot kampioen. Hij komt bij Vector Sport aan de zijde van Stéphane Richelmi en Ryan Cullen te rijden. Eigenlijk zou Gabriel Aubry plaatsnemen in de #10 Oreca, maar om nog onduidelijke redenen is hij uit het team gezet en vervangen door Drugovich.

Vector Sport komt in 2024 voor het eerst uit in het ELMS. De afgelopen jaren was het team een vaste deelnemer in het World Endurance Championship, waarin het uitkwam in de LMP2-klasse. Door de uitbreiding van het Hypercar-veld en de komst van de LMGT3 zijn de LMP2's echter niet meer welkom in het wereldkampioenschap, waardoor Vector Sport uitwijkt naar ELMS. Wel mag de formatie later dit jaar deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De bolide met startnummer 10 is ingeschreven en naast Richelmi en Cullen prijkt ook de naam van Aubry nog op de deelnemerslijst. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat Drugovich ook hier zijn plek inneemt, al laat de bevestiging nog op zich wachten.