Drugovich blijft reserve bij Aston Martin en rijdt F1-training Abu Dhabi

Na het behalen van de Formule 2-titel in 2022 werd Felipe Drugovich door Aston Martin aangetrokken als test- en reservecoureur. In die rol mocht hij tijdens de eerste training voor de Italiaanse Grand Prix al in de AMR23 van Lance Stroll stappen om de eerste van twee verplichte rookietrainingen af te werken. In de aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix kondigde de renstal uit Silverstone aan dat Drugovich ook in Abu Dhabi een vrije training rijdt, ditmaal in de auto van Fernando Alonso. Tegelijkertijd maakte het team bekend dat de Braziliaan in 2024 wederom test- en reservecoureur is.

"Ik ben trots dat ik een tweede seizoen blijf samenwerken met Aston Martin", zei Drugovich, die dit jaar naar eigen zeggen veel leerde op het circuit, in de simulator en door het uitgebreide ontwikkelingsprogramma dat het team voor hem opzette. "Ik ben trots op de bijdrage die ik heb kunnen leveren en blij dat ik heb kunnen helpen in de ontwikkeling van de AMR23. Mijn focus gaat nu naar de voorbereiding op de aankomende vrije training in Abu Dhabi en het werk dat ik deze winter met de engineers ga verzetten om ons voor te bereiden op 2024. Ik kijk er nu al enorm naar uit om weer in de AMR23 te stappen."

Vorig jaar stapte Drugovich tijdens de eerste training in Abu Dhabi voor het eerst in bij Aston Martin voor een rookietraining. Afgelopen september in Monza deed hij dat opnieuw en maakte toen zijn debuut tijdens een officieel F1-weekend. In de aanloop naar het seizoen had de 23-jarige coureur echter al ervaring opgedaan in de AMR23. Doordat Stroll in de aanloop naar de wintertest beide polsen brak, mocht Drugovich een deel van de wintertest voor zijn rekening nemen. Na de terugkeer van de Canadees werkte de rijder uit Maringá een uitgebreid testprogramma af met de F1-bolides van Aston Martin uit 2021 en 2022, terwijl hij ook veel ontwikkelingswerk deed in de simulator van het team in Silverstone. Ook in 2024 vormt met werk in de simulator weer een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Drugovich, die dan mogelijk ook weer kansen krijgt tijdens F1-trainingen.