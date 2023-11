Felipe Drugovich kroonde zich in 2022 tot kampioen in de Formule 2, maar promotie naar de Formule 1 bleef uit. De 23-jarige Braziliaan moest voor 2023 genoegen nemen met een reserverol bij Aston Martin en hij komt ook niet uit in een andere raceklasse. Zijn plan voor komend seizoen is vooralsnog hetzelfde, ondanks dat hij even werd genoemd als nieuwe teamgenoot van Alexander Albon bij Williams in 2024. De formatie uit Grove lijkt echter vast te houden aan Logan Sargeant. Had Drugovich het gevoel dat hij dicht bij het stoeltje bij Williams of een ander team was? “Dat is moeilijk te zeggen”, reageert hij. “Ik was in de buurt, maar dat geldt waarschijnlijk voor nog tien anderen.”

Dat Drugovich nog een jaar reservecoureur bij Aston Martin is, vindt hij niet erg. “Ik voel me echt comfortabel bij dit team”, zegt hij. “Ze helpen me enorm en proberen me zo goed mogelijk voor te bereiden. Natuurlijk hebben we naar andere mogelijkheden in de Formule 1 gekeken, maar ik denk dat hier blijven op dit moment de beste optie voor mij is. Ze zorgen echt goed voor me. Eén van de dingen die ik heel leuk vind, is dat ik mezelf hier kan ontwikkelen. Dan bedoel ik zowel op als naast de baan, met privétests en dat soort dingen.”

Weinig kansen voor jonge coureurs

Drugovich komt regelmatig met de Aston Martin F1-wagen uit 2021 in actie tijdens een privétest. Volgend jaar mag hij de F1-auto van het team uit 2022 uitproberen. Eerder dit jaar testte Drugovich de Aston Martin AMR23 in Bahrein vanwege de polsblessure van Lance Stroll en reed hij de eerste vrije training op Monza, iets wat hij in Abu Dhabi eveneens mag doen. Drugovich baalt ervan dat hij - net als veel andere jonge coureurs - niet meer meters kan maken.

“Natuurlijk is het frustrerend voor een jonge coureur dat er geen plek is”, vervolgt Drugovich. “Veel coureurs hebben hetzelfde of zelfs minder gedaan dan jij, maar hebben wel de kans gekregen en jij niet. Maar het is wat het is. We kunnen het niet veranderen. Ik denk dat ik gewoon zo hard mogelijk moet werken om te laten zien dat ik het kan. Misschien word ik dan ooit een echte Formule 1-coureur voor een heel seizoen.”

Hoewel Drugovich zich focust op zijn reserverol bij Aston Martin, kijkt hij wel naar stoeltjes in andere kampioenschappen. Hij noemt het Hypercar-project van Aston Martin als voorbeeld. “Aston Martin is een goede plek voor me. Ik geniet van de dingen die ik hier doe. Wat betreft volgend jaar: naast hier reservecoureur zijn, zou ik graag iets anders willen rijden”, vertelt Drugovich eerlijk. “Als het een Hypercar is, dan zou dat echt gaaf zijn. Natuurlijk racet de Aston Martin Hypercar volgend jaar nog niet. Maar als ik in 2025 nog steeds niet in de F1 zit, dan zou het een gave plek voor me zijn. We hebben er nog niet over gesproken, maar ik denk dat het een toffe auto is met een V12-motor.”

Video: Felipe Drugovich na zijn F1-training op Monza