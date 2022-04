Drugovich zet MP Motorsport bovenaan tijdens F2-test Barcelona

De Braziliaanse leider van het kampioenschap noteerde op donderdagochtend een 1.27.529. Daarmee noteerde hij de snelste tijd van de week. De winnaar van de hoofdrace in Saudi-Arabië bleef Liam Lawson (Hitech Grand Prix) en rookie Jack Doohan (Virtuosi) voor. De snelste tijden van de testweek werden op donderdagochtend genoteerd, met meerdere rijders die onder de grens van 1.28 doken.

Richard Verschoor, momenteel de nummer twee in de tussenstand om de Formule 2-titel, klokte de vierde tijd voor Trident. Ralph Boschung volgde als vijfde, voor regerend F3-kampioen Dennis Hauger.

Naarmate de test vorderde werden de omstandigheden beter. De eerste testdag viel deels in het water en de temperatuur was laag. Ook woensdag begon nat en winderig, wat resulteerde in een flinke dosis rode vlaggen. Op de eerste dag noteerde Boschung in dienst van Campos Racing de snelste tijd, gevolgd door Marcus Armstrong en Ayumu Iwasa. DAMS-rijder Roy Nissany klokte op woensdag de snelste tijd met een 1.28.812, meer dan een halve seconde sneller dan Richard Verschoor.