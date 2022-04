Red Bull-junior Vips naar F2-pole in Imola, Verschoor negentiende

Het is de hele vrijdag regenachtig geweest in Imola en de Formule 2 heeft dat behoorlijk gemerkt. 's Ochtends zouden coureurs in de opstapklasse een vrije training afwerken, maar stevige regenval zette daar een streep door. Uiteindelijk werd besloten om de training te verplaatsen naar het tijdslot dat oorspronkelijk gereserveerd was voor de kwalificatie. Het bepalen van de startposities voor de hoofdrace op zondag werd vervolgens uitgesteld tot na de kwalificatie van de Formule 1, waardoor de sessie pas rond 19.00 uur van start kon gaan. Dat gebeurde opnieuw op een nat asfaltlint.

De vrije training moest al meerdere malen onderbroken worden vanwege uitstapjes van diverse coureurs en ook tijdens de Formule 2-kwalificatie duurde het niet lang voordat de rode vlag gezwaaid werd. Campos-coureur Olli Caldwell spinde na acht minuten in Tamburello en gleed hierdoor de grindbak in, waar hij zichzelf niet uit los kon krijgen. Daardoor moest de 30 minuten durende sessie worden stilgelegd. Red Bull-junior Jüri Vips had op dat moment de eerste plek al in handen dankzij een 1.41.599, waarmee hij sneller was dan Van Amersfoort Racing-coureur Jake Hughes, Ralph Boschung, kampioenschapsleider Felipe Drugovich en Liam Lawson.

Na de code rood werd het veld op pad gestuurd voor de laatste 22 minuten van de kwalificatie, maar aanvankelijk leidde dat niet direct tot verbeteringen. Dat gebeurde pas in de laatste tien minuten, toen de meeste rijders nog een nieuw setje regenbanden hadden gehaald en de baan duidelijk begon op te drogen. Achtereenvolgens doken Theo Pourchaire, Jehan Daruvala en Ralph Boschung onder de tijd van Vips, die zelf echter keihard counterde door 1.40.221 op de klokken te zetten. In het restant van de kwalificatie kwamen enkele coureurs nog wel bij die tijd in de buurt, maar verbeteringen van de snelste tijd bleven uit.

Vips verzekerde zich zodoende van de pole-position voor de hoofdrace op zondag, op anderhalve tiende gevolgd door Ayumu Iwasa, een ander product van de Red Bull-opleiding. Jack Doohan hield zijn hoofd koel op weg naar de derde startplek op zondag, voor Boschung, Formule 3-kampioen Dennis Hauger, Roy Nissany en Pourchaire op de zevende stek. Daruvala, Marcus Armstrong en Logan Sargeant completeren de top-tien en mogen zaterdag in omgekeerde volgorde vooraan beginnen aan de sprintrace.

Na een goede start van het seizoen in Bahrein en Jeddah had Richard Verschoor in Imola meer moeite om zich van voren te laten zien. Gedurende de kwalificatie zakte hij steeds wat verder weg, om uiteindelijk niet verder dan de negentiende startpositie voor beide races te komen. Ook Drugovich viel namens MP Motorsport wat tegen: de leider in de titelstrijd start beide races vanaf de twaalfde stek.

Zaterdag staat de sprintrace van de Formule 2 in Imola op het programma. Het startsein wordt om 17.55 uur gegeven.

Uitslag kwalificatie Formule 2 Imola