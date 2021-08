Tsunoda schroefde agressiviteit tandje terug na crashes

Yuki Tsunoda maakte zich in zijn eerste races in de Formule 1 populair met zijn agressieve rijstijl. In de openingsrace in Bahrein finishte hij na een aantal indrukwekkende inhaalacties keurig als negende. De rookie vergaloppeerde zich in de races daarna een aantal malen. Het dieptepunt kwam op Imola, waar hij in de kwalificatie crashte en spinde in de race terwijl hij streed om punten. Daarna greep Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko in: Tsunoda verhuisde van Engeland naar Italië en ging dicht bij de fabriek van AlphaTauri wonen. Die nieuwe aanpak lijkt te werken want de Japanner scoorde in vier van de laatste zeven GP’s punten. Dat is echter niet het enige dat veranderd is, zo doet de jongeling uit de doeken.

“Qua rijden heb ik mijn rijstijl niet of nauwelijks aangepast. Ik heb geprobeerd om rustiger te worden op de momenten dat ik agressief moet zijn”, legt Tsunoda uit in gesprek met Motorsport.com. “In de eerste vijf races was ik soms te agressief in Q1. Daardoor maakte ik fouten. Als de achterkant in de Formule 2 uitbrak, was dat eenvoudig op te vangen maar dit is Formule 1. De auto is lastiger onder controle te houden dan de wagens uit juniorkampioenschappen. Toen ik me dat realiseerde probeerde ik het wat rustiger aan te doen. Uiteraard probeer ik in de race, zodra ik het vertrouwen heb, agressief te zijn en mijn normale rijstijl toe te passen. Maar ik heb mijn werkwijze wel ietwat aangepast, ja.”

Leercurve Tsunoda steiler dan verwacht

De Japanner erkent niet helemaal goed voorbereid te zijn begonnen aan zijn Formule 1-loopbaan: “Wat ik voorafgaand aan het seizoen verwachtte en nu, dat is anders. Voor het seizoen verwachtte ik een wat beter seizoen. Ik heb grote fouten gemaakt maar in andere races presteerde ik goed. Het gaat dus op en neer. Ik had gedacht dat het wat constanter zou zijn. Tot op heden heb ik veel geleerd. Het is goed dat ik in het begin van het jaar grote fouten heb gemaakt en niet pas aan het einde van het seizoen. Het is de leercurve en ik moet dat accepteren. Ik had niet verwacht dat de leercurve zo steil zou zijn. Bijvoorbeeld hoe je de auto afstelt. En ook met de knoppen op je stuur. Er zitten veel meer knoppen op dan in de lagere klassen dus je moet veel nauwkeuriger zijn.”

De doelstelling voor de tweede seizoenshelft is dan ook eenvoudig: “Het doel is simpel: ik moet constanter zijn in de resultaten in de race. Dus elke race punten scoren. Feitelijk moet ik in alle sessies constanter worden en dan komen de resultaten ook.”