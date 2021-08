Albon mikt op Formule 1-rentree, IndyCar als back-up

Na een mislukt avontuur bij het Red Bull F1 Team vindt Alex Albon zich dit jaar, met steun van de energiedrankengigant, terug in de DTM. Ondanks zijn prima resultaten - hij staat na drie evenementen op de vijfde plaats in het kampioenschap - ligt zijn hart elders. Albon keert het liefste terug in de Formule 1, al zijn de mogelijkheden beperkt. De zitjes bij Red Bull Racing en AlphaTauri liggen zo goed als vast. Enkel Williams en Alfa Romeo hebben nog ruimte maar het is de vraag of Albon daar tussen kan komen. De geboren Londenaar houdt zijn opties daarom open en bracht afgelopen weekend een bezoek aan de IndyCar Series. Het Amerikaanse topkampioenschap kwam in actie op het infield-circuit van de legendarische Indianapolis Motor Speedway.

Albon sprak daar met diverse teambazen en concludeerde na afloop: “Mijn hoofddoel is om in de F1 te rijden maar daarover heb je nooit 100 procent zekerheid dus je moet een plan B en C hebben. Ik heb altijd interesse gehad in IndyCar. Ik praat met een aantal teams, ik wil zien wat er mogelijk is zodat ik kan bepalen wat ik wil gaan doen. Als de juiste kans zich aandient, of beter gezegd er een gebrek aan kansen is in de F1, en er komt een goede mogelijkheid met een goed team dan stijgen de kansen [van deelname aan de IndyCar].”

Om een goed beeld te krijgen van de klasse en de mogelijke overstap van de Formule 1 naar Amerika, zocht Albon contact met Romain Grosjean. De Fransman komt dit jaar uit in de IndyCar na een jarenlange carrière in de F1: “Ik wilde gewoon weten hoe hij erover denkt. Is hij blij? Uiteraard is hij blij, hij heeft continu een lach op zijn gezicht. Hoe verliep de overstap voor hem en hoe voelde hij zich in de IndyCar?”