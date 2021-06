Marko over ontwikkeling Tsunoda: “Is niet positief geweest”

Slechts één seizoen in de Formule 3 en een seizoen in de Formule 2 brachten Yuki Tsunoda in 2021 in de Formule 1. Als product van het opleidingstraject van Red Bull mocht hij instappen bij AlphaTauri. Tijdens zijn debuut in Bahrein liet de inmiddels 21-jarige Japanner veelbelovende dingen zien en scoorde hij zelfs twee punten met een negende plek. Daarmee leek Tsunoda de hoge verwachtingen waar te maken, maar sindsdien is de klad erin gekomen. “De start was echt fantastisch, maar daarna kwamen er helaas fouten”, constateert Helmut Marko dan ook in gesprek met onze zusterpublicatie Formel1.de.

Als voorbeeld noemt Marko de Grand Prix van Emilia-Romagna. “[Lewis] Hamilton proberen in te halen op een nat circuit in Imola is gewaagd, en natuurlijk ging dat fout. Dat was de spin die hem uit de punten liet vallen. Die fout in Q1 van de kwalificatie daar, dat was eigenwijsheid.” Voor de trainingen in Monaco kreeg Tsunoda het devies om vooral niet te crashen. “Helaas gebeurde dat in VT2 bij het uitkomen van het zwembad. Yuki crashte daar, waardoor hij ronden miste om het beter te doen in de kwalificatie”, aldus Marko.

Die incidenten lijken ook het een en ander gedaan te hebben met het zelfvertrouwen van Tsunoda. Ook Marko ziet dat: “De ontwikkeling is zeker niet positief geweest. Maar door de gemaakte fouten is het duidelijk dat het zelfvertrouwen daar onder geleden heeft.” Daarom heeft Red Bull een opvallende maatregel genomen. “We hebben nu besloten dat hij naar Italië gaat verhuizen. Daar komt hij onder persoonlijk toezicht van Franz Tost te staan. De jonge man moet zich concentreren en leren dat de Formule 1 de zwaarste tak van autosport is. Daarom moeten het werk en de aanpak net zo professioneel zijn.” Hoe ziet Marko die begeleiding van Tost voor zich? “Hij overziet en regelt zijn dagelijkse routine. Die bestaat uit veel fitness, karten, technisch werk in de fabriek, het lezen van data enzovoorts.”

Toch lijkt de toekomst van Tsunoda bij AlphaTauri en in Red Bull-programma niet direct in gevaar te zijn na de bewogen openingsfase van het seizoen. Als Marko gevraagd wordt of er op termijn nog een comeback van Daniil Kvyat - die tussen 2014 en 2020 drie periodes voor het team en voorganger Toro Rosso racete - verwacht kan worden, geeft de 78-jarige Oostenrijker een duidelijk antwoord: “Nee, absoluut niet. Bovendien heeft hij een contract bij Alpine als reservecoureur.”