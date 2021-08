Tussenrapport Esteban Ocon: Solide met een gouden randje

Esteban Ocon in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 10

Aantal WK-punten: 39

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 5e plaats (Spanje)

Beste resultaat: 1e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 7,5

2021 is het jaar van de waarheid voor Esteban Ocon. De Franse coureur keerde in 2020 terug in de Formule 1 en kreeg de tijd om zich weer te ontwikkelen, maar met Fernando Alonso aan de andere kant van de pitbox waren er geen excuses meer. De prestaties van Ocon zouden gewogen worden tegen die van een tweevoudig wereldkampioen, een oude rot in het vak. Na de eerste elf races van dit seizoen kunnen we stellen dat de beide coureurs elkaar aardig in evenwicht houden. In de kwalificatieduels staat Ocon op een 5-6 achterstand, maar in de WK-stand is Ocon licht in het voordeel met 39 punten ten opzichte van de 38 punten die zijn teamgenoot verzamelde.

Toch wordt die stand grotendeels verklaard door die ene bizarre zondagmiddag in Budapest waar Ocon als winnaar uit de bus kwam. De coureur bezorgde zijn werkgever niet alleen de allereerste overwinning sinds de terugkeer van Renault/Alpine in de Formule 1, het was ook een persoonlijk succes. Ook is het veilig om te stellen dat Ocon profiteerde van de chaos bij de topteams, maar het mag bekend zijn: coureurs die niet voor Mercedes of Red Bull rijden kunnen anno 2021 niet meer winnen in F1 als er geen enorme chaos is. Laten we hopen dat daar de komende jaren met het nieuwe reglement verandering in komt.

De overwinning in Hongarije was een mooie opsteker voor Ocon, want tot dan toe was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De openingsfase van het seizoen hield niet over omdat de A521 simpelweg niet goed genoeg was. In Monaco, Azerbeidzjan en Frankrijk kwam Ocon steeds niet uit Q2 en dat was nog niet het dieptepunt. Op de Red Bull Ring kwam hij tot de zeventiende startplaats, ook daar bleef de coureur puntloos. Ocon wees naar de auto voor zijn vormdip en Alpine gaf gehoor aan de roep van de jongeman. Voor de Britse Grand Prix kreeg hij een nieuw chassis en op miraculeuze wijze was hij vanaf dat moment weer de man. Hij pakte punten en reisde met zelfvertrouwen naar Hongarije. Daar pakte hij zijn eerste GP-overwinning.

Resumerend kunnen we stellen dat Ocon het voordeel van de twijfel moet krijgen. De Fransman is steeds blijven pushen in tijden dat het even niet liep en werd uiteindelijk beloond met het hoogste dat hij als Alpine-coureur in F1 kan bereiken. Een ruime voldoende valt hem derhalve ten deel.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 7,5