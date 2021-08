Na vele jaren met slechts een enkele overwinning en geen hoofdrol in de Formule 1-titelstrijd is dit jaar alles anders. Red Bull Racing heeft met de RB16B, de verbeterde Honda-motor en in een topvorm verkerende Max Verstappen alle middelen in handen om de aanval op de titel echt te openen. Mercedes heeft voor het eerst sinds de entree van de hybride turbomotoren een geduchte concurrent.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn voor de energiedrankengigant. Het team werd het slachtoffer van een spervuur aan politieke spelletjes en een aantal nieuwe technische richtlijnen van de FIA. Het is dan ook niet gek dat Red Bull zich regelmatig aangevallen voelde door de oppositie. Teambaas Christian Horner ziet dat anders. “Zij hebben daar ongelofelijk veel energie in gestoken, meer dan je denkt”, vertelt hij aan Motorsport.com over het vele gelobby van rivaal Mercedes. “Het is een duidelijke strategie. Dit toont gewoon aan dat ze ons als bedreiging zien. En ik denk dat je iets goed doet als men met de vinger naar je gaat wijzen.”

Buiten de politieke spelletjes tussen beide grootmachten, is het op de baan ongelofelijk spannend. Red Bull heeft zes overwinningen op zak, Mercedes zegevierde vier keer. Toch heeft het merk met de ster in beide kampioenschappen het heft weer in handen na twee kostbare incidenten voor Verstappen.

Na het teleurstellende 2020, waarin Red Bull nooit echt de ‘sweet spot’ van de RB16 kon vinden, gaat het er dit jaar echt om spannen. Horner schrijft deze progressie toe aan een aantal factoren. Zo kreeg het team voor het einde van het vorige seizoen de correlatieproblemen op orde, waardoor het met een goed gevoel aan de winter kon beginnen. Bovendien zorgden de homologatieregels, waardoor de teams nauwelijks iets mochten veranderen aan het chassis, voor vertrouwen: “We hebben geprofiteerd van de mate van continuïteit met de onderdelen die we mee moesten nemen”, aldus de teambaas. “En het feit dat de correlatie op orde was, dat we begrepen waar onze problemen zaten en we die konden verhelpen, was een sleutelelement. Zeker voor de eerste zes maanden van dit jaar.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B na de crash Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Ook de nieuwe aero-regels omtrent de vloer speelden een rol. De low rake modellen van bijvoorbeeld Mercedes en Aston Martin leken daar zwaarder door geraakt dan de teams met een high rake zoals Red Bull. De teams hadden in de winter geen flauw idee hoe het zou uitpakken: “We maakten ons eigenlijk zorgen dat de regels een grote invloed zouden hebben op de high rake wagens”, onthult Horner. Daarbovenop komt de krachtigere en compactere Honda-motor, die de Japanners hebben ontwikkeld voor hun afscheidstournee: “Het was een combinatie van dingen: we achterhaalden enkele problemen, konden veel verhelpen en maakten er een beter pakket van. Dat in combinatie met het feit dat Honda de motor voor 2022 een jaar naar voren haalde voor hun laatste seizoen in de Formule 1. Dat was echt een enorme inspanning. Het zorgde ervoor dat alles in elkaar viel.”

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, en Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e plaats Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Wat dit jaar vooral anders is, is dat Red Bull op eigen kracht races kan winnen. Eerder in het hybride turbo-tijdperk waren de winstkansen vooral gekoppeld aan circuitkarakteristieken of een strategische gok. Nu is het team vaak gewoonweg het snelste. Horner zegt daarover: “We hebben dit jaar zes races gewonnen, een fenomenaal aantal. Meer dan de afgelopen jaren en ik denk dat de titelstrijd voor iedereen zeer spannend is. Het waren zeven lange jaren waarin we een bijrol speelden. We wonnen door tactisch vermogen wat races maar we konden nooit een heel seizoen aan elkaar knopen. Nu hebben we de middelen om dat te doen. We hebben een chassis dat extreem goed presteert, we hebben een motor die levert en we hebben een rijder die op de toppen van zijn kunnen presteert en ervaring heeft.”

De resultaten in de Grands Prix van Groot-Brittannië en Hongarije laten echter zien dat er in de Formule 1 niets voor lief genomen kan worden. Voor Horner betekent dat maar een ding: Red Bull moet de lat in de tweede seizoenshelft nóg hoger leggen: “We moeten het gewoon beter doen dan in de eerste helft! We moeten gewoon blijven doen wat we al doen. We zullen op en naast de baan uitdagingen voor onze kiezen krijgen. We moeten gewoon de werkwijze voortzetten dat we als team in elke sessie, elke kwalificatie en elke race maximaal willen presteren. Het is onvermijdelijk dat de inzet hoger wordt naarmate je het einde van het seizoen nadert. Je moet op dit moment de evenementen een voor een aftikken. Hoe dichter je bij het einde komt, hoe meer de druk toeneemt…”

Eén ding is zeker: er staat ons nog een hete tweede seizoenshelft te wachten.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Charles Coates / Motorsport Images