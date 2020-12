Officieel: Tsunoda debuteert in 2021 in F1 bij AlphaTauri

De bevestiging van Tsunoda hing al langere tijd boven de Formule 1-rijdersmarkt. De Japanner is om meerdere redenen zeer interessant voor de formatie van Franz Tost. Te beginnen met zijn sportieve ontwikkeling. Waar de meeste rijders nog aanpassingstijd nodig hebben na een overstap vanuit Azië naar Europa, stond Tsunoda meteen zijn mannetje. Hij ontpopte zich in 2019 tot een vechtjas, in de positieve zin van het woord, bij zijn Formule 3-debuut.

Hij bezweek ook niet toen Red Bull hem dit jaar meteen in het diepe gooide met een F2-zitje. Sterker nog: als rookie bezet Tsunoda de derde plek in de hoogste opstapklasse. Die notering is aan het eind van de rit genoeg voor een F1-superlicentie en ook genoeg om Helmut Marko te overtuigen. De Oostenrijkse topadviseur durft het namelijk aan om de 20-jarige Tsunoda voor 2021 te belonen met een promotie naar de koningsklasse. Tsunoda wordt daarmee de eerste Japanner in de Formule 1 sinds Kamui Kobayashi in 2014.

“Red Bull volgt de loopbaan van Yuki al een tijdje. Ik weet zeker dat hij een geweldige toevoeging voor ons team is”, aldus teambaas Franz Tost. “Dit jaar heeft hij in de Formule 2 de juiste mix van race-agressie en goed technisch vernuft laten zien. Tijdens zijn test op Imola, waar hij in onze bolide uit 2018 reed, waren zijn rondetijden tijdens de racesimulatie zeer consistent. Hij boekte gedurende de dag vooruitgang en gaf onze engineers nuttige feedback. Bovendien verliep zijn integratie met de Honda-engineers vlekkeloos, wat zeker helpt. Tijdens de test in Abu Dhabi bewees hij een snelle leerling te zijn en hij is klaar voor de stap naar de Formule 1.”

Naast dit sportieve plaatje heeft Tsunoda zijn nationaliteit ook niet tegen. Zo liet Honda in een eerder stadium al doorschemeren de F1-carrière van Tsunoda erg belangrijk te vinden voor de thuismarkt. Het vertrek van Honda als motorleverancier leek de zaak even te veranderen, maar dat is niet het geval gebleken. Masashi Yamamoto liet namelijk optekenen dat Honda Tsunoda wel financieel zou blijven steunen. Bovendien wil Red Bull de Honda-motoren na 2021 graag in eigen beheer nemen en is een goede relatie met het Japanse merk daarvoor goud waard. Tsunoda hield in die zin dus een belangrijk streepje voor.

Kvyat moet het veld ruimen

Deze combinatie maakt ook dat Daniil Kvyat na dit seizoen plaats moet maken bij AlphaTauri. De Rus wordt, niet voor het eerst in zijn carrière, aan de kant geschoven door het F1-project van Red Bull. Ook dat viel al langer te verwachten. Kvyat acteert dit hele jaar namelijk in de schaduw van teammaat Gasly, al wist hij daar met een vierde plaats op Imola nog wel eventjes uit te stappen. Volgens de drievoudig podiumfinisher gaat het dankzij enkele aanpassingen aan de AlphaTauri AT01 ook structureel beter, maar verandert dat niets meer aan zijn perspectief voor 2021: hij moet het veld ruimen bij de formatie uit Faenza en lijkt de Formule 1 volgend jaar, net zoals in 2018, langs de zijlijn te moeten volgen.