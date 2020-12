Tsunoda dankbaar voor kans bij AlphaTauri in Formule 1

AlphaTauri maakte vanochtend, een dag na de rookietest van Tsunoda op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, bekend dat de 20-jarige coureur volgend seizoen Daniil Kvyat opvolgt als teamgenoot van Pierre Gasly.

Hoewel het nieuws van zijn entree in de Formule 1 de afgelopen maanden één van de slechtst bewaarde geheimen in de paddock was, reageert de Tsunoda zelf uiteraard opgetogen op zijn uitverkiezing. “Zoals voor de meeste coureurs is het ook voor mij altijd het doel geweest om in de Formule 1 te racen, dus ik ben erg blij met dit nieuws. Ik wil Scuderia AlphaTauri, Red Bull en Dr. Marko bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven. Dat geldt natuurlijk ook voor iedereen bij Honda, voor al hun steun tot nu toe in mijn carrière waardoor ik geweldige kansen heb gekregen en in Europa kon racen.” Tsunoda is naast Red Bull-junior ook protegé van Honda.

Na drie seizoenen (2016 tot en met 2018) in de Japanse Formule 4, waagde Tsunoda in 2019 de stap naar Europa. Hij racete één seizoen met wisselend resultaat in de Formule 3 en het Euroformula-kampioenschap bij respectievelijk Jenzer en Motopark, alvorens hij dit jaar voor Carlin uitkwam de Formule 2. Na een sterke seizoensfinale eindigde hij in dat kampioenschap op de derde plaats. Tsunoda staat bij zijn overgang naar de Formule1 stil bij de reis die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. “Ik moet ook de teams bedanken waarmee ik heb geracet om tot hier te komen. Met name Carlin, met wie ik dit jaar zoveel heb geleerd. Ik realiseer me dat ik de hoop van een heleboel Japanse F1-fans volgend jaar zal dragen en ik zal ook voor hen mijn best doen.”