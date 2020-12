Tsunoda wint F2-race op Sakhir, Schumacher behoudt voorsprong

De strijd om het kampioenschap in de Formule 2 beloofde vooraf al spannend te worden tijdens de hoofdrace op het ‘outer circuit’ in Bahrein. Yuki Tsunoda kon zijn titelaspiraties alleen levend houden met een overwinning en als Mick Schumacher geen punten zou scoren. De vooruitzichten waren aardig, want de Japanner verzekerde zich vrijdag van pole-position. Schumacher kwam daarentegen niet verder dan P18 in de kwalificatie, terwijl grote rivaal Callum Ilott zich op de negende positie kwalificeerde.

Tsunoda kende geen geweldige start en viel meteen tot terug achter Mazepin en Robert Shwartzman. Ilott startte prima en klom naar de zevende positie, terwijl Schumacher slechts een plekje won en als zeventiende doorkwam na de eerste ronde. De Duitser van Prema klom vervolgens wel gestaag door het veld op de harde band. Terwijl Ilott een positie moest afstaan aan Dan Ticktum, werkte Schumacher zich snel naar voren en na een inhaalactie op Marcus Armstrong in ronde vijftien reed hij op de baan zelfs direct achter Ilott. De UNI Virtuosi-coureur ging de ronde daarna naar de pits om zijn softs in te ruilen voor harde banden. Hij volgde het voorbeeld van Mazepin, Shwartzman, Tsunoda en Drugovich uit de ronden daarvoor.

Daarna was het wachten op de stops van de coureurs die op de hards waren gestart. Dan Ticktum en Guanyu Zhou deden dat als eersten in ronden 26 en 27, Schumacher deed dat twee ronden na de Chinees. Hij viel hierdoor terug tot de dertiende positie, terwijl Ilott op dat moment op de virtuele vierde positie bivakkeerde. De Brit klom vervolgens een plekje door Jehan Daruvala voorbij te gaan, maar verloor daarna weer een plekje aan teamgenoot Zhou. Hij kwam als een raket naar voren op de softs en ging zich zelfs in de strijd om de overwinning mengen.

Die strijd leek te gaan tussen Tsunoda, Mazepin, Drugovich en Shwartzman, die elkaar daarbij in de laatste tien ronden zodanig in de weg reden dat Zhou het gat kon dichten. Het lukte Tsunoda om de leiding in ronde 44 over te nemen van Mazepin, waarna de Japanner een klein gaatje sloeg. Daarachter probeerde de Rus zich met hand en tand te verdedigen ten opzichte van Drugovich, die hij tot tweemaal toe bijna tegen de muur drukte. Gedrag dat zeker na de gebeurtennissen van vorige week over de grens was. Intussen ging Zhou aan beide mannen voorbij en hij zette de achtervolging in op Tsunoda, maar dat gat wist hij niet meer te dichten.

Tsunoda pakte daarmee de zege, maar staat wel under investigation voor zijn inhaalactie op Mazepin. Die zou met vier wielen buiten de baan hebben plaatsgevonden. Zhou werd ondanks vijf seconden tijdstraf tweede, terwijl Mazepin op P3 eindigde. Hij staat ook under investigation voor zijn buitensporige acties in de slotfase. Drugovich legde beslag op P4, voor Shwartzman en Ilott. De Brit liep niets in op Schumacher, die zevende werd en twee punten pakte voor de snelste ronde. Beide mannen scoorde zo acht punten. Daruvala viel nog terug naar P8, terwijl Ticktum en Piquet de laatste punten verdeelden.

In het kampioenschap maken alleen Schumacher en Ilott nog kans op de titel. Eerstgenoemde verdedigt een voorsprong van 14 punten op zijn rivaal, terwijl er nog zeventien punten te pakken zijn. De sprintrace begint zondag om 13.20 uur.

Uitslag Formule 2 Bahrein II - Hoofdrace