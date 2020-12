Brawn: F1 blijft in 2021 werken met protocollen rond COVID-19

Nadat de Grand Prix van Australië op het allerlaatste moment werd afgelast moest de F1 tot juli wachten voordat het seizoen 2020 van start kon gaan. Dat werd mede mogelijk gemaakt door zorgvuldig opgestelde protocollen, met onder meer een uitgebreid testprogramma en het opdelen van de paddock in verschillende ‘bubbels’. Met deze protocollen slaagde de sport erin om in 23 weken een seizoen met zeventien races af te werken. Maar wie denkt dat de F1 vanwege de komst van vaccins in 2021 weer terugkeert naar 'het oude normaal', komt volgens Brawn van een koude kermis thuis.

“We zetten de knop niet ineens om bij de start van volgend jaar”, vertelde hij in de podcast F1 Nation. “We moeten [op deze manier] door blijven gaan, onze lessen trekken uit dit jaar en voorzichtig blijven, want de vaccins zullen qua aantallen pas in de loop van het jaar effectief worden. We moeten dus door blijven gaan met testen. Het testregime wordt misschien veranderd en dat geldt mogelijk ook voor de methodes, maar we gaan wederom naar een jaar waarin we heel voorzichtig moeten zijn en de protocollen moeten toepassen.”

Brawn is trots op hoe de Formule 1 in 2020 eensgezind de strijd tegen het coronavirus is aangegaan. “Het is denk ik een geweldig voorbeeld van hoe de F1 in tijden van crisis als een familie samenkomt. Het grootste deel van ons leven, en dat geldt in ieder geval voor mij toen ik meestreed, proberen we elkaar kapot te maken. Maar als een dergelijke situatie [als het coronavirus] zich voordoet, dan komt de F1 samen en stijgt men boven zichzelf uit. Ik ben gewoon heel trots op wat iedereen dit jaar heeft kunnen doen, want het leek een onmogelijke opgave. Als ik zie hoe het was toen we aan dit avontuur begonnen, dan ben ik heel trots.”

'Ergste clusteruitbraak veroorzaakt door vertaler'

In totaal werden er tussen de Grands Prix van Oostenrijk en Abu Dhabi ruim 78.000 tests uitgevoerd en dat leverde bij elkaar 78 positieve gevallen op. Brawn erkent dat de coureurs met positieve tests - Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton - ‘buitenproportioneel’ geraakt werden. “Dat geeft wel stof tot nadenken”, zegt hij daarover. Het grootste deel van de positieve tests werd afgeleverd door medewerkers van de bezochte circuits of waren verbonden aan de landen die de F1 bezocht. Volgens Brawn was er één keer sprake van een heuse clusteruitbraak, die terug te linken viel naar een positief geteste vertaler. Waar dit was, deed de Brit niet uit de doeken, maar vermoedelijk gaat het om de vele positieve tests rond de GP van Rusland.

“De ergste clusteruitbraak hadden we volgens mij toen een vertaler in een van de landen besmet bleek, want hij werkte met een groep mensen voor wie hij dingen vertaalde”, zei Brawn. “Hij kwam met die mensen in contact en ineens hadden we een cluster, maar daar zaten we snel bovenop. Ik moet zeggen dat er weinig uitbraken onder de teams waren. Het aantal onder de teams van monteurs, engineers enzovoorts was erg laag. Het is interessant om de data te bestuderen, want ik weet dat enkele van de meest voorzichtige mensen in de F1 besmet zijn geraakt. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet.”