Deze coureurs reden in 2020 de snelste ronde tijdens een Grand Prix

Tientallen jaren stond er op de eer na geen beloning op het rijden van de snelste ronde in een Formule 1 Grand Prix. Vorig jaar kwam daar verandering in: door een reglementswijziging krijgt de coureur die de snelste raceronde noteert tegenwoordig een extra WK-punt, maar daarvoor moet de betreffende rijder wel in de top-tien geklasseerd worden.

Wel was er al sinds 2014 een kleine prijs in het leven geroepen voor het rijden van de snelste ronde, namelijk de DHL Fastest Lap Award. Deze wordt aan het eind van elk seizoen uitgereikt aan de coureur die dat het vaakst voor elkaar kreeg. Vier keer eerder viel deze prijs al in handen van Lewis Hamilton en de Brit legde ook in 2020 weer beslag op de Fastest Lap Award. In zeventien Grands Prix reed hij zes keer de snelste ronde, het dubbele aantal van nummer twee Max Verstappen. Hieronder zie je het overzicht van de coureurs die in 2020 de snelste ronde reden tijdens de Grands Prix en de winnaars van de award sinds 2014.

Snelste raceronden 2020:

Grand Prix Snelste raceronde Winnaar Spielberg 1 Lando Norris Valtteri Bottas Spielberg 2 Carlos Sainz Lewis Hamilton Boedapest Lewis Hamilton Lewis Hamilton Silverstone 1 Max Verstappen

Lewis Hamilton Silverstone 2 Lewis Hamilton Max Verstappen Barcelona Valtteri Bottas Lewis Hamilton Spa Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Monza Lewis Hamilton Pierre Gasly Mugello Lewis Hamilton Lewis Hamilton Sochi Valtteri Bottas Valtteri Bottas Nürburgring Max Verstappen Lewis Hamilton Portimao

Lewis Hamilton Lewis Hamilton Imola Lewis Hamilton Lewis Hamilton Istanbul Lando Norris Lewis Hamilton Sakhir 1 Max Verstappen Lewis Hamilton Sakhir 2 George Russell * Sergio Perez Abu Dhabi Daniel Ricciardo Max Verstappen

* Geen bonuspunt uitgekeerd omdat de coureur buiten de top-tien eindigde.

Klassement snelste raceronden 2020:

Aantal Coureur 6 Lewis Hamilton 3 Max Verstappen 2 Valtteri Bottas Lando Norris Daniel Ricciardo 1 Carlos Sainz George Russell

DHL Fastest Lap Award:

Jaar Award-winnaar Snelste ronden 2020 Lewis Hamilton 6 2019 Lewis Hamilton 6 2018 Valtteri Bottas 7 2017 Lewis Hamilton 7 2016 Nico Rosberg 6 2015 Lewis Hamilton 8 2014 Lewis Hamilton 7

Snelste raceronden sinds 2014: