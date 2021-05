De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje bracht AlphaTauri opnieuw weinig succes. Waar Pierre Gasly strandde in Q2 (op P12), daar was het voor Yuki Tsunoda al in het eerste gedeelte einde oefening. De Japanner start de race zondag (gridstraffen voorbehouden) om 15.00 uur vanaf de zestiende plaats, en was daar na afloop allerminst tevreden over. Hij klaagde tijdens de kwalificatie al hardop over de boordradio over de manier waarop hij gecoacht werd en de set-up van zijn auto, maar kreeg van zijn race-engineer te horen dat hij moest kalmeren.

Na afloop van de kwalificatie was de jongeling uit Sagamihara inderdaad wat gekalmeerd, maar hij bleef volhouden dat er iets mis was met zijn wagen, ondanks dat hij die naar eigen zeggen vrij standaard had geprepareerd. “De prestaties van deze auto", verzuchtte de Japanner. "Het zou eigenlijk vrij eenvoudig moeten zijn om er mee naar Q2 te gaan. Maar ik had echt moeite om daar zelfs maar bij in de buurt te geraken.”

Ook suggereerde Tsunoda dat de karakteristieken van zijn auto anders leken dan die van Gasly. “Ik heb altijd andere feedback [van de auto] dan mijn teamgenoot, zelfs als we het tegenovergestelde proberen te doen”, legde Tsunoda uit. “Ik vraag me dus af of het wel dezelfde auto is. Natuurlijk is die hetzelfde, maar het karakter van de twee wagens is gewoon zo verschillend.” Hij gaf toe dat het probleem ook bij hemzelf zou kunnen liggen. “Misschien heeft het met de rijstijl te maken. Maar ja, ik weet het niet. Ik begrijp niet wat er is gebeurd, waarom ik het zo moeilijk heb.”

De zestiende stek waarvan hij zondag moet vertrekken is niet de slechtste startpositie van de rookie die het seizoen zo uitstekend startte door in de openingsrace in Bahrein keurig vanaf P13 naar P9 te rijden en zo zijn eerste WK-punten wist te pakken. Een race later, in Imola, moest hij van helemaal achteraan starten, nadat hij in de kwalificatie zijn auto had platgereden. In Portimao startte hij vanaf de veertiende plaats, waarna hij in de race als vijftiende over de meet kwam.