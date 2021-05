Sergio Perez gaf op vrijdag aan wat moeite met de RB16B te hebben over één snelle ronde. Toen had de Mexicaan echter nog goede hoop dat hij zijn bolide op zaterdagmiddag naar de eerste of tweede startrij kon sturen. In de praktijk lukte dat allerminst met P8 tot gevolg. "Het was een behoorlijk gevecht. Ik voelde me absoluut niet honderd procent fit vandaag. Ik had een probleem met mijn schouder en voelde me tijdens de hele kwalificatie vrij slecht", laat Perez aan onder meer Motorsport.com weten.

Worsteling door fysieke gesteldheid

"Ik heb inmiddels ook al met het team gesproken en we hebben alles bekeken. Morgen zou het weer helemaal goed moeten zijn." Met die laatste woorden lijkt de Mexicaan aan te geven dat het euvel samenhangt met de auto, al is hij daar bij navraag toch niet zo zeker van. "Ik denk niet dat het probleem iets met een verandering aan de auto te maken heeft. Ik weet eigenlijk niet precies waar het aan ligt, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het morgen beter gaat."

Perez laat in gesprek met de schrijvende pers weten dat het om zijn linkerschouder gaat en dat het zijn zwaarste sessie tot dusver is geweest bij Red Bull. "Dit is zeker de lastigste kwalificatie voor mij geweest. Als je jezelf niet honderd procent voelt, is dat een enorme beperking in deze auto's. Het werd gedurende de sessie ook steeds erger, ik kreeg er meer en meer last van." Dat laatste kan ook verklaren waarom Q3, waarin hij spinde, de meest povere sessie is geweest. "Ik moet eigenlijk concluderen dat het gewoon een hele slechte dag is geweest, ik heb niet één echt goede ronde kunnen rijden. Q1 ging nog wel aardig, maar daarna konden we onszelf niet verbeteren. Het is voor mij erg lastig geweest om vandaag het maximale uit de auto te halen."

Perez hoopt aansluiting bij Mercedes en Verstappen te vinden

Perez maakt zich overigens nog geen structurele zorgen. "Nee, vandaag was gewoon een eenmalige tegenvaller. Het was zwak van mijn kant, maar dat kwam doordat ik me niet goed voelde." Gevolg is wel dat er morgen een inhaalrace te wachten staat op een circuit waar inhalen buitengewoon lastig is. "Ik denk dat onze race pace wel goed is, al moet ik ook agressief zijn in de eerste ronde. De snelheid zit wel in de auto, dus op zich moet ik naar voren kunnen komen. Hopelijk kan ik de aansluiting bij de leiders een beetje snel vinden."

