Na de listige omstandigheden in Portimao komen coureurs dit weekend weer op bekend terrein. Barcelona is vanwege de vele testkilometers gesneden koek voor alle coureurs en wordt vanwege de veelzijdige lay-out gezien als een aardige graadmeter. Een prima circuit voor Perez om beter aan zijn RB16B te wennen, zou je zeggen. Toch verliep de vrijdag niet bepaald vlekkeloos. De Mexicaan bleef steken op de tiende stek en maakte zich na afloop iets meer zorgen dan teammaat Verstappen, met name over zijn kwalificatiesnelheid.

"Het was een lastige dag", laat Perez als voornaamste conclusie optekenen. "We hebben tegenwoordig nog maar heel weinig trainingstijd over en we hadden in beide sessies ook wat oponthoud. Daardoor waren we een beetje aan het haasten, kwamen we in verkeer terecht en liep het niet echt." Perez laat dan ook weten dat er voldoende werk aan de winkel is op vrijdagavond. "We moeten vanavond nog veel dingen beter begrijpen en hopelijk vinden we daardoor ook nog wat snelheid."

Dat laatste geldt vooral met het oog op de kwalificatie, met recht van cruciaal belang, omdat inhalen geen sinecure is op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik moet vooral wat vinden over één ronde, de lange runs zien er al wel een stuk beter uit. Maar we moeten aan de bak en zien wat we nog voor de kwalificatie kunnen vinden, zeker als je ziet hoe belangrijk die sessie dit jaar is." Perez liet op de vrijdag van de Portugese GP nog weten dat Red Bull zeker een gooi naar pole moest doen, maar is ditmaal iets voorzichtiger. Hij houdt het afsluitend bij de woorden: "Hopelijk kunnen we vanavond nog wat vinden en doen we morgen aardig mee."

