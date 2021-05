Max Verstappen heeft dit prille seizoen iedere race op het ereschavot gestaan, al verliep de Grand Prix van Portugal niet naar wens. "Wij waren niet top in Portimao, maar dat waren we er vorig jaar ook al niet", laat Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers weten. "Hoe dat kan? Nou ja, als we dat wisten dan hadden we het natuurlijk wel aangepast. Dat is altijd een beetje gissen. Ik denk ten eerste dat de gripniveaus daar niet echt ons ding zijn. Verder qua lay-out… het is moeilijk zeggen. Maar het bleek wel weer dat Portimao niet optimaal voor ons is."

Verstappen wist de schade met P2 beperkt te houden en dit weekend is het een kwestie van nieuwe ronde, nieuwe kansen. De Spaanse GP staat voor de deur en dat belooft een interessante te worden voor de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Zo is het Circuit de Barcelona-Catalunya behoorlijk representatief. "Ja, we weten redelijk goed wat we hier moeten doen. We hebben er veel gereden en getest", duidt Verstappen op de enorme hoeveelheid data. "Dit is ook een baan waar het puur om performance draait. Als je een goede auto hebt, dan rijd je hier ook wel hard. Dat gaan we dit weekend hopelijk zien." Dat Verstappen dit weekend zijn honderdste race voor Red Bull Racing afwerkt, interesseert de hoofdrolspeler overigens bijzonder weinig. "Of ik na die eerste voor Red Bull ook graag de honderdste wil winnen? Ja, en ook graag nummer 101, 102, 103 en 104...", reageert hij met een lach.

Motorische verschillen tussen Honda en Mercedes

Voor zo'n serie heeft Verstappen in ieder geval een competitieve krachtbron nodig. Honda heeft dit jaar een aanzienlijke stap gezet, al leek Verstappen in Portimao nog wel wat topsnelheid tekort te komen. Vooral in sector drie miste Red Bull echte wapens om aan te vallen bij Mercedes. "Ik denk over het algemeen dat de Mercedes-motor nog altijd iets beter is qua energie die je kunt opwekken over een ronde. Qua puur vermogen zitten we er wel echt goed bij", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Soms is het ook maar net hoe een auto afgesteld staat. In dat opzicht was Portimao gewoon niet optimaal voor ons, om wat voor reden dan ook."

Dat laatste is volgens Verstappen de kern: de zoektocht naar een goede balans. Des te meer omdat Red Bull en Mercedes in dit stadium van het seizoen nog upgrades introduceren. "Ik heb constant gezegd dat de auto’s evolueren. Dat betekent ook dat we er constant het beste uit moeten halen. Tuurlijk, er zijn wel sterke punten en zwakke punten in onze auto, maar ik denk dat het vooral gaat om een goede balans vinden. Dat is niet altijd makkelijk, beide Mercedes-coureurs reden afgelopen weekend ook met verschillende vleugelafstellingen." Dat Verstappen de achtbaan van de Algarve nu achter zich heeft gelaten kan voor de balans helpen. "Ik ben in ieder geval blij dat we nu weer op een circuit komen waar we normale grip hebben. Ik kijk er wel uit naar, eigenlijk naar ieder duel uit deze titelstrijd. We hebben dit jaar eindelijk een auto waarmee we ieder weekend goede resultaten kunnen halen, dus laten we zien wat er mogelijk is."

