Haas-coureur Nikita Mazepin en McLaren-piloot Lando Norris kwamen elkaar op het Circuit de Barcelona-Catalunya tegen in de slotminuten van Q1. Norris was bezig aan een snelle ronde, die om zeep werd geholpen door Mazepin, die juist langzaam reed en bezig was zich voor te bereiden op zijn eigen snelle ronde. De achter Mazepin rijdende coureurs Kimi Raikkonen en Yuki Tsunoda hadden ook te horen gekregen dat Norris in aantocht was en doken vlak voor Mazepin van de racelijn. De Rus volgde de Alfa en de AlphaTauri, maar besloot dat het hem te langzaam ging en besloot weer terug te keren op de racelijn en aan zijn snelle ronde te beginnen. Daarbij hinderde hij de aanstormende Norris.

Na afloop moest het duo bij de wedstrijdleiding komen. De stewards oordeelden dat de Haas-coureur wat langer achter Raikkonen en Tsunoda had kunnen wachten en Norris voorbij had moeten laten gaan. Norris maakte weinig woorden vuil aan het incident, maar vond wel dat het incident zijn complete kwalificatie om zeep had geholpen. "Ik heb het gevoel dat het me vandaag de kwalificatie heeft gekost. De auto was goed. Ik heb het gevoel dat ik het niet slecht heb gedaan. Ik had alleen een kerel [voor me] die me ophield, waardoor ik mijn tweede set banden moest gebruiken. En als het gaat om duizendsten en honderdsten en tienden, dan wil je elke kans om je te verbeteren aanpakken en mag je geen fouten maken."

Mazepin was wat uitvoeriger van stof en wees op het gentlemen’s agreement in de Formule 1 dat je niet voor je beurt een treintje auto's inhaalt, een regel die hij ook al in Bahrein had geschonden. Volgens de Rus werkt die ongeschreven afspraak niet. “Ik probeerde me er dit keer echt aan te houden, toen ik het in de gaten had. Maar het is heel moeilijk als twee auto's [Raikkonen en Tsunoda] je inhalen in de laatste bocht, die heel langzaam en krap is.” Volgens Mazepin was er gewoon niet voldoende ruimte in de chicane aan het einde van het circuit. “Met de lengte van een auto – die tweeënhalve meter is – kun je daar gewoon niet een derde auto neerzetten. Zeker niet als er een vierde auto op volle snelheid aankomt. Ik had dus niet het gevoel dat het een optie was om achteraan aan te sluiten, want dan zou mijn achterkant op de racelijn hebben gezeten.”

En dus waagde Mazepin de gok om nog voor Norris voorbij te gaan aan Raikkonen en Tsunoda. “De enige optie was om er voorbij te gaan, wat ik ook deed. En ja, helaas, dan komt alles samen. Dus ik... Ik ben er niet boos over, want er is niet veel dat ik had kunnen doen, behalve dan verdwijnen. Wat ik helaas nog niet kan doen.”