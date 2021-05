Twaalfvoudig GP-winnaar Reutemann opgenomen op intensive care

Reutemann, die in 1981 achter Nelson Piquet tweede werd in het wereldkampioenschap, werd afgelopen woensdag met maag-darmbloedingen opgenomen in een ziekenhuis in zijn woonplaats Santa Fe. Vrijdag werd nog gemeld dat zijn toestand stabiel was, maar in de afgelopen uren is zijn toestand verslechterd als gevolg van nieuwe bloedingen. Daarop is besloten om hem naar een ander ziekenhuis in Rosario over te brengen, 170 kilometer verderop. Daar wordt Reutemann verder onderzocht.

Reutemann maakte in 1972 zijn entree in de Formule 1 bij Brabham en baarde opzien door voor eigen publiek meteen de pole-position te pakken voor zijn eerste race, iets wat daarvoor alleen Mario Andretti was gelukt en sindsdien alleen Jacques Villeneuve wist klaar te spelen. In 1976 maakte hij vier races voor het einde van het seizoen de overstap naar Ferrari als vervanger van Niki Lauda, maar zou dat jaar maar één keer aan de start komen voor het Italiaanse team doordat de Oostenrijker wonderbaarlijk snel terugkeerde op de grid. In 1977 en 1978 was hij een van de vaste rijders van de Scuderia, alvorens hij in 1979 voor Lotus aan de start kwam. Daar kende hij een veelbelovende start maar na een teleurstellend tweede helft van het jaar werd voor 1980 gekozen voor een nieuw avontuur bij Williams. Daar behaalde hij zijn beste eindklassering in het WK door derde te worden. In 1982 besloot hij na twee races om wegens politieke redenen te stoppen bij het Britse team.

Reutemann, die in totaal twaalf Grands Prix won, werd later zelf politiek actief.