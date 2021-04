De jonge coureur van AlphaTauri kende een veelbelovend F1-debuut. Op het Bahrain International Circuit werd Yuki Tsunoda keurig negende. Maar tijdens de tweede race van het seizoen – de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola – ging het in het eerste deel van de kwalificatie flink mis. Tsunoda wilde te veel uit zijn AT02 halen, maar schoof van de baan en knalde hard in de bandenstapel. De crash betekende einde kwalificatie en een start in het achterveld. Een spin tijdens de race zorgde er vervolgens voor dat de Japanner niet in de punten eindigde.

Tsunoda heeft de laatste race diepgravend geanalyseerd en denkt te weten wat er misging. “Ik had mijn doelen te hoog gesteld”, zei de AlphaTauri-coureur op de donderdagse persconferentie voor de Grand Prix van Portugal. “Imola was het circuit waarop ik de meeste ervaring had en ik was enthousiast om daar veel punten te halen. Vanuit de vrije training dacht ik te mikken op de top-vier in de kwalificatie, maar de flow van het weekend was niet goed na problemen met de motor in de eerste vrije training.”

Die problemen hadden hun weerslag op het hele weekend, legde Tsunoda uit. “Ik kon wel rijden in VT2, maar ik was wat ongeduldig. Vervolgens kwam ik in de derde vrije training in verkeer terecht en eindigde ik zonder een echte tijd, dus ik wist voor de kwalificatie eigenlijk niet echt waar ik stond.” Als gevolg daarvan liep Tsunoda iets te hard van stapel in het eerste deel van de kwalificatie. “Op weg naar de bocht [waar het misging] ging het heel goed, maar ik was een beetje te enthousiast en ik remde later dan ik eerder dat weekend had geprobeerd.”

Inmiddels heeft Tsunoda het moment achter zich gelaten en is de blik volledig gericht op het komende raceweekend in Portimao. “Ik heb hier nog nooit gereden, dus de verwachtingen zijn eerlijk gezegd een beetje lager dan in Imola”, temperde Tsunoda de verwachtingen. “Ik ga gewoon proberen om vanaf VT1 het tempo op te bouwen, ronde na ronde. En voor de kwalificatie zou ik natuurlijk zeggen dat ik het anders moet aanpakken, zeker na Imola.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 na de crash