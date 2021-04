De huidige structuur van de Formule 1 bepaalt dat er in de F1 Commission gestemd moet worden over reglementaire veranderingen. Daarbij zijn er dertig stemmen: tien voor de FIA, tien voor de F1 en één voor elk van de tien individuele teams. Voor een reglementswijziging met betrekking op het lopende seizoen is een zogenaamde supermeerderheid nodig, waarbij 28 van de 30 stemmen voor het voorstel moeten zijn. Dat werkt het vormen van allianties in de hand, die vaak bestaan uit de grote teams en hun klantenteams. Zo stemt AlphaTauri vaak mee met Red Bull en vormt Alfa Romeo vaak een blok met Ferrari. Ook de Mercedes-teams zoeken elkaar geregeld op.

Die alliantievorming is McLaren al langer een doorn in het oog en in een lange column op de website van McLaren vindt Zak Brown de tijd rijp om er voor eens en voor altijd een einde aan te maken. “Op dit moment kunnen beslissingen over de toekomst van de sport tegengehouden worden door een minderheid, in plaats van een meerderheid. Ook worden ze nog verder scheefgetrokken doordat het stemrecht van sommige teams in het voordeel is van hun partnerteams”, betoogt de CEO van McLaren Racing. “Er zijn zelfs gevallen geweest waarin een team voor een duidelijk nadeel voor zichzelf heeft gestemd, om zo zijn grotere partner tevreden te stellen.”

Brown is van mening dat dit niet goed is voor de sport, maar dat het bovendien de fans niet op de eerste plaats zet. De Amerikaan heeft dan ook een oplossing: “Het is een situatie die moet worden aangepakt en daarom roepen we op om met onmiddellijke ingang geheime stemmingen in te voeren in alle vergaderingen van de F1 Commission. In andere sporten heeft de regulerende instantie de bestuursmacht omdat zij zich altijd richten op wat het beste is voor de sport in zijn algemeenheid. Dat zou in de Formule 1 ook de belangrijkste overweging moeten zijn. Een verandering in de stemprocedure kan leiden tot een meer flexibele besluitvorming, die uiteindelijk ten goede komt aan de belangen van de fans en daarmee de sport als geheel, inclusief de deelnemers.”

Samenwerkingen 'ongezond' voor F1

De opkomst van samenwerkingen tussen verschillende teams in zijn algemeenheid ziet Brown als ‘ongezond’ voor de Formule 1. “Een van de fundamentele principes van de F1, in tegenstelling tot eenheidsklassen, is dat het een open competitie tussen constructeurs is”, meent hij. Het vormen van allianties past daar volgens hem slechts in beperkte mate bij. “Ik wil het aantal teams niet kleiner zien worden, maar samenwerkingen blijven een probleem omdat ze niet bevorderend zijn voor een gelijk speelveld. Daarom moeten er meer veranderingen in de regelgeving komen. Er zijn altijd belangenverstrengelingen geweest en dat gaat waarschijnlijk niet snel veranderen. Daarom is het nog belangrijker dat de F1 en de FIA, die geen andere agenda hebben dan het succes van de sport, besluiten nemen in het belang van de F1 en niet bij het minste of geringste worden tegengehouden.”