De eerste twee races van het F1-seizoen stonden bol van het spektakel. De openingsrace in Bahrein werd een prooi voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, op het natte Imola domineerde Max Verstappen. In de strijd om de wereldtitel heeft de Mercedes-coureur een minimale voorsprong van één punt. Het seizoen is echter nog lang en er is nog niets gewonnen of verloren.

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Portugal. Het Autodromo Internacional do Algarve in Portimao staat voor de tweede maal in de historie op de kalender. In 2020 racete het F1-circus er voor het eerst, toen de sport er in de coronacrisis terecht kon terwijl veel andere races noodgedwongen geschrapt moesten worden. Door het wegvallen van China en Vietnam kwam er ook dit jaar een plekje vrij op de kalender. Afgelopen jaar zegevierde Lewis Hamilton, gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas en Red Bull-coureur Max Verstappen. Wie gaat er dit jaar met de hoofdprijs vandoor?

Video: Onboard over het F1-circuit Portimao

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal?

Datum: Zaterdag 1 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Portugal 2021 vindt plaats op zaterdag 1 mei en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Er is een uur tijdsverschil met Portugal waardoor de sessies een uur later beginnen dan we in Nederland gewend zijn van Europese races. Lokale tijd start de kwalificatie om 15.00 uur. Q1 begint zogezegd om 16.00 uur Nederlandse tijd, het tweede kwalificatiesegment gaat onder normale omstandigheden om 16.25 uur van start. Het beslissende gedeelte Q3 start om 16.48 uur Nederlandse tijd. Een Formule 1-kwalificatie duurt zonder oponthoud ongeveer een uur, dus rond de klok van 17.00 uur weten we wie er op pole-position staat voor de GP van Portugal.

Tijdschema Grand Prix van Portugal op Portimao

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Derde vrije training 13.00u - 14.00u 12.00u - 13.00u Q1 16.00u - 16.18u 15.00u - 15.18u Q2 16.25u - 16.40u 15.25u - 15.40u Q3 16.48u - 17.00u 15.48u - 16.00u Race 16.00u 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 15.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 16.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te bekijken via Ziggo. De exclusieve uitzendrechten van de sport zijn al enkele jaren in handen van deze aanbieder, waardoor de livebeelden van de trainingen, kwalificaties en races alleen via hun pakketten te zien zijn. Ziggo-klanten kunnen via kanaal 14 gratis naar alle actie kijken: alle sessies worden hier live uitgezonden. Wanneer je geen abonnement hebt op Ziggo maar toch naar de Formule 1 wilt kijken, kan je een betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Dit pakket geeft toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. De kosten voor Ziggo Sport Totaal bedragen 14,95 euro per maand. Het pakket is bij alle overige aanbieders af te sluiten.

De uitzending van de kwalificatie begint met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanuit de studio kijken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos vooruit op de actie die komen gaat en bespreken zij de belangrijkste momenten uit de vrije trainingen. Om 16.00 uur wordt live overgeschakeld naar Portugal, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van de kwalificatie.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie de Formule 1 liever kijkt zonder abonnement op Ziggo heeft niet al te veel legale opties. Ziggo heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mogen daardoor in Nederland als enige de actie live uitzenden. In veel andere landen zit de Formule 1 achter een betaalmuur en is daardoor niet op een openbaar net te zien. Met een schotelantenne is er nog het een en ander mogelijk maar het meest eenvoudige alternatief voor Ziggo is F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier zijn alle vrije trainingen, kwalificaties en races live te volgen. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Onder meer Olav Mol en Martin Brundle zijn te selecteren. Ook krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, kijk je naar de onboardcamera’s van alle coureurs en meer. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Ziggo zendt tijdens het Formule 1-seizoen op vrijdagavond het live praatprogramma Formule 1 Café uit. In ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ bespreekt kroegbaas Rob Kamphues de belangrijkste onderwerpen uit de sport. De vaste tafelgasten Robert Doornbos, Tom Coronel en Formule 1-geek Rob van Gameren bespreken alle roddels, verhalen en gebeurtenissen op het circuit. Uiteraard is er voldoende ruimte voor een komische noot en filmpjes uit het archief van Van Gameren. De kroeg opent om 22.30 uur haar deuren en het programma duurt een uur.