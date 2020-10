Hamilton pakt zegerecord met dominante overwinning

De eerste Portugese Grand Prix sinds 1996 kende een bijzonder vermakelijke openingsfase met dank aan een lichte regenbui. Een hoofdrol was er in de eerste ronden voor Carlos Sainz, die optimaal profiteerde van zijn start op de zachte band. De McLaren-coureur haalde achtereenvolgens Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in, waarmee hij zich opeens aan de leiding in de race terugvond. De Spanjaard hield het tempo vooraan echter niet lang vol. Na vijf ronden was het beste van zijn banden af en werd hij ingehaald door Bottas, waarna in de ronden die volgden ook Hamilton en Verstappen en Charles Leclerc hem voorbij gingen.

Bottas, die in de openingsfase van de race Hamilton had ingehaald, kwam in de zesde ronde dus aan kop te liggen, maar zag gedurende de eerste stint zijn teamgenoot weer aan zijn staart komen. In de twintigste ronde opende de Brit de aanval op de Fin en was er een nieuwe leider in de race. Hamilton reed vervolgens weg bij zijn Mercedes-collega. Verstappen, die kort na de start nog een aanvaring met Sergio Perez had bij het uitkomen van de vierde bocht, koerste ondertussen rond op de derde plek. De Nederlander lag na de eerste ronde achter de beide McLarens op de vijfde plaats, maar vocht zich in de ronden erna terug naar P3. Al snel klaagde Verstappen echter al dat zijn linker voorband eraan was, waardoor zijn achterstand op de beide Mercedes-rijders, die op de medium compound waren gestart, snel opliep. Na 23 ronden kwam de Red Bull-coureur naar de pits om naar de mediums te wisselen.

Na veertig ronden ging Hamilton vanaf de leiding naar binnen om naar de harde band te gaan, waarna Bottas een ronde later hetzelfde deed. Hamilton en Bottas lagen hierna weer eerste en tweede. Van een spannende strijd om de overwinning was geen sprake; Hamilton was superieur op het circuit van Portimao en reed zijn teamgenoot op grote achterstand. Dat er ook nog iets los leek te hangen aan de rechterkant van Bottas zijn Mercedes, hielp de zaak niet. Hamilton finishte uiteindelijk 25 seconden voor de Fin. Verstappen kon in de race de Mercedessen niet bedreigen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar reed na zijn pitstop een eenzame wedstrijd op de derde plaats.

Charles Leclerc deed het naar de huidige maatstaven van Ferrari uitstekend door de SF1000 naar de vierde plaats te sturen. Perez viel door de botsing met Verstappen in de openingsronde en de pitstop die hij daarop moest maken, terug naar de laatste plek, maar knokte zich in het restant van de wedstrijd terug naar de vijfde plaats. De Mexicaan kwam in de slotfase echter onder vuur te liggen van Pierre Gasly en zag de Fransman twee ronden voor het einde langszij komen. Daarmee was de ellende echter nog niet ten einde voor de Racing Point-rijder, want in de laatste ronde verloor hij ook nog een plek aan Sainz. Perez eindigde zodoende dus als zesde. Renault-rijders Esteban Ocon en Daniel Ricciardo werden achtste en negende in de Algarve. Sebastian Vettel, die zaterdag slechts vijftiende was in de kwalificatie, scoorde het laatste punt.

Kimi Raikkonen maakte liefst tien posities goed in de roerige openingsfase, waardoor hij zesde lag, maar zakte daarna weer weg om elfde te worden. Alexander Albon kende een teleurstellende middag door slechts als twaalfde over de eindstreep te komen. Ook Norris had een lastige race na een botsing met Lance Stroll. De Brit sleepte zijn McLaren naar de dertiende plek, terwijl landgenoot George Russell zijn Williams naar de veertiende plaats bracht. Stroll kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident met Norris en nog eens vijf seconden straf voor het herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten. De Canadees moest zijn Racing Point uiteindelijk wegens schade uitzetten in de pits, waarmee hij de enige uitvaller was in Portugal.

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat over een week verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Uitslag Grand Prix van Portugal: