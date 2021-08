Williams: We hebben geen paydrivers meer nodig

De afgelopen jaren waren zeer zwaar voor Williams. De formatie kende grote financiële problemen en zakte daardoor ook op het circuit ver weg. Dat resulteerde uiteindelijk in de overname door Dorilton Capital en het vertrek van de familie Williams, de grondleggers van het iconische team. Om het hoofd boven water te houden was de renstal de afgelopen jaren genoodzaakt om paydrivers aan te trekken. Onder hen Pastor Maldonado, Lance Stroll en Nicholas Latifi. De kas werd aardig gespekt maar de prestaties waren vaak niet om over naar huis te schrijven.

Door de investeringen van Dorilton en de komst van het budgetplafond heeft Williams voor het eerst sinds jaren weer ademruimte. De financiële situatie is weer op orde en dat biedt nieuwe kansen. Voor komend seizoen hoeft de renstal dus niet op zoek naar de rijder die de grootste zak geld mee kan nemen, maar kan men weer kijken naar talent. De line-up voor 2022 is nog volledig open. De contracten van George Russell en Nicholas Latifi lopen eind dit seizoen af. De Brit wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Latifi wordt genoemd in de IndyCar al wil hij zelf graag in F1 actief blijven. Valtteri Bottas en Mercedes Formule E-coureur Nyck de Vries worden in de wandelgangen al genoemd als kandidaten voor een racezitje in 2022.

Williams F1-teambaas Jost Capito stelt dat het team in een luxepositie verkeert nu het niet langer naar geld hoeft te kijken: “We verkeren bij Williams nu in de positie dat we volledig zelf onze rijders uitkiezen. We zijn niet meer zoals in het verleden afhankelijk van iemand, van een rijder die geld meebrengt. We hebben een langetermijnplan om terug te keren aan de top en we moeten de coureurs kiezen die in dat plan passen. Dat is het enige waar we mee bezig zijn. Uiteraard mag iedereen met ons komen praten, maar de beslissing ligt bij ons.”

Veel concurrenten hebben de line-up voor komend jaar al rond, waardoor Williams een aantrekkelijke optie kan zijn voor veel coureurs. Capito daarover: “Elke rijder die nog geen zitje heeft voor volgend jaar, of nog geen optie heeft, is met ons in gesprek. Dit is op dit moment het meest gewilde zitje in de Formule 1 voor een team dat nog een plekje vrij heeft.”

