Aston Martin vecht diskwalificatie van Vettel op twee manieren aan

Vettel werkte een ijzersterke Grand Prix af en leek in alle tumult als tweede uit de bus te komen. De viervoudig wereldkampioen mocht op het podium ook wel zijn bokaal in ontvangst nemen, maar de pret bleek slechts van korte duur. Enkele uren na de race werd hij namelijk gediskwalificeerd. De FIA moet na iedere race een monster van één liter benzine kunnen nemen en bij Vettel zat er nog maar 0.3 liter in de tank. De technisch afgevaardigde heeft dit doorgegeven aan de stewards en die bleken onverbiddelijk: Vettel is geschrapt uit de uitslag.

Meteen na de race gaf Aston Martin al aan in protest te willen tegen dit besluit. Daarvoor moest de formatie een intentieverklaring inleveren bij de FIA. Daarna krijgt het team in kwestie 96 uur de tijd om die intentieverklaring om te zetten in een formeel protest. Dat laatste heeft Aston Martin inmiddels gedaan, zo bevestigt het team. De equipe van Otmar Szafnauer wil de diskwalificatie van Vettel opgedaan maken en de afgenomen tweede plek terugkrijgen.

Aston Martin: "We hebben nieuw en significant bewijs"

Opvallend genoeg doet Aston Martin dat aanvechten op twee verschillende manieren. Naast het formele protest heeft de brigade uit Silverstone ook gevraagd om een herziening van de strafmaat, zoals Red Bull Racing dat eerder ook heeft gedaan na de crash van Max Verstappen op Silverstone. Voor het al dan niet honoreren van zo'n verzoek is het cruciaal dat er 'nieuw en significant' bewijs wordt ingebracht door het gedupeerde team. In het geval van de clash tussen Verstappen en Lewis Hamilton was dat volgens de stewards niet voldoende het geval, al zegt Aston Martin nog wel extra informatie achter de hand te hebben.

"Data van het team laat zien dat er nog meer dan een liter benzine in de tank zat, 1.74 liter om precies te zijn", zo valt in een persbericht van het team te lezen. "Het team heeft meteen gebruik gemaakt van het recht om protest aan te tekenen en is daarnaast nog een procedure gestart om een herziening van de strafmaat af te dwingen." Bij die laatste stap gaat het om het zogenaamde 'right of review', passend bij artikel 14 van de International Sporting Code van de FIA. "We hebben nieuw en significant bewijs ontdekt dat op het moment van de uitspraak nog niet beschikbaar was voor de stewards", aldus Aston Martin.