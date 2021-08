Alonso: Britse pers zette eerst mij en nu Verstappen weg als "bad guy"

Alonso leverde in de laatste race voor de zomerstop een geweldige prestatie af door Hamilton op verser rubber en in een veel snellere auto rondenlang van het lijf te houden. Hij bewees zichzelf en daarmee ook het team van Alpine een enorme dienst. Nadien grapte de Spanjaard in het vierkantje met de TV-ploegen dat hij Verstappen ook een handje had geholpen. Zaterdag had de 32-voudig Grand Prix-winnaar al laten weten dat hij vindt dat Verstappen "extra nadeel" heeft doordat hij niet Brits is en zodoende wel wat hulp van anderen kan gebruiken.

"F1 is een Britse omgeving"

Als hij na de race in gesprek met onder meer Motorsport.com nogmaals naar die opmerking wordt gevraagd, luidt de verklaring: "Ik weet het niet... Als de dingen een beetje heet worden of als de titelstrijd spannend dreigt te worden, dan blijkt deze sport toch een erg Britse omgeving. Bijna alle teams zijn Brits, de meeste van jullie journalisten en van de TV-ploegen zijn ook Brits. Op die manier valt het wel te verklaren dat de voorkeur toch duidelijk uitgaat naar de gast uit jullie eigen land, dat hij kan blijven winnen", verduidelijk Alonso zijn eerdere opmerking.

De Alpine-coureur heeft het naar eigen zeggen al persoonlijk meegemaakt en ziet het nu ook bij Verstappen gebeuren. "Ik heb altijd het gevoel gehad: als ik tegen Britse coureurs aan het racen was, dan leek het alsof ik [in de pers] altijd 'the bad guy' was. Zo wilden ze mij in ieder geval wel afschilderen. Toen ik het moment in Silverstone zag en ook de vragen hoorde die Verstappen daarna van de Britse pers kreeg, toen kon ik zijn positie zeer goed begrijpen", sluit Alonso af.

Wederzijds respect Verstappen en Alonso

Verstappen was die vragen op zaterdagmiddag overigens zat in Hongarije. Na afloop van de kwalificatie werd het voorval nog maar eens opgerakeld door de (Britse) interviewer van de FIA, maar op dat moment achtte Verstappen de tijd rijp om toen een punt te maken. "Kunnen we hier nu een keer mee ophouden? We hebben al heel veel van die fucking vragen over dit incident gehad, het is echt belachelijk. Echt waar, de hele donderdag hebben we al antwoord moeten geven op deze stomme shit." Dat Verstappen kan rekenen op bijval van Alonso is overigens niet helemaal toevallig. Zo is er al langer veel wederzijds respect tussen beide heren. Toen Alonso het voor zijn eerste F1-afscheid lastig had, heeft de Limburger ook al meermaals laten optekenen dat een groot kampioen als Alonso eigenlijk beter verdient.

Video: De zege van Alpine, een interview met Carlos Sainz en cijfers voor F1-coureurs na de eerste seizoenshelft in This Week with Will Buxton