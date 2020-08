Williams komt in handen van Amerikaanse investeringsmaatschappij

Williams liet eerder dit jaar weten dat er gekeken werd of het team geheel of gedeeltelijk kon worden verkocht. Een gehele of gedeeltelijke verkoop moest voor nieuw kapitaal zorgen, waarmee de formatie verder kan werken aan haar plannen om verder naar voren te komen op de grid.

Williams laat vrijdag in een statement weten dat er met verschillende potentiële investeerders is gesproken en dat men uiteindelijk tot een deal is gekomen met het Amerikaanse Dorliton Capital. De raad van bestuur van Williams zou unaniem akkoord zijn gegaan met de transactie en daarmee zou de verkoop dus ook de zegen van oprichter Frank Williams hebben gekregen. Het bestuur hoopt dat met deze deal de toekomst van Williams voor de lange termijn is veiliggesteld.

Het team blijft onder de naam Williams actief en blijft gebruik maken van de chassisaanduidingen die beginnen met FW, een referentie naar Frank Williams.