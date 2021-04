Russell en teammaat Nicholas Latifi toonden een bemoedigend tempo in de kwalificatie, beide coureurs wisten zelfs Q2 te halen. De Canadees viel op zondag al in de eerste ronde uit na een touché met Nikita Mazepin, maar dat het ook in de race wel goed zat met de snelheid, bewees het veelbesproken en in tranen geëindigde duel tussen Russell en Bottas.

Het team is er dan ook vast van overtuigd dat het dit seizoen meer kansen zal krijgen om punten te scoren, liet Dave Robson, het hoofd van de afdeling vehicle performance, na afloop weten. “Het was een dag en een weekend met gemengde gevoelens. De kwalificatie had niet veel beter kunnen verlopen. Tsunoda [die in Q1 in de muur belandde] maakte duidelijk een fout. Dat was voor ons een geschenk, maar verder waren alle plaatsen [omhoog in de rangorde] onze eigen verdienste.” Het team dacht dan ook goede kansen te hebben om op zondag – in de regen – punten te pakken. “De omstandigheden bij de start waren niet echt ideaal, maar we hebben er gebruik van kunnen maken en een aantal goede beslissingen genomen. Om dan met niets te eindigen is natuurlijk erg frustrerend. Maar ik denk dat het enige positieve is dat de auto goed was, het tempo was goed. Het ongeluk [van Russell] was het gevolg van een aanval en dan ook nog een aanval op een Mercedes, iets wat we lange tijd niet hebben kunnen doen.”

De laatste puntenfinish van de voormalige kampioensstal dateert alweer van 2019, toen Robert Kubica tijdens een kletsnatte Grand Prix van Duitsland een puntje pakte. De verbeterde vorm van Williams biedt het team uit Grove echter hoop op meer. Daarbij moet het team geholpen worden door de nieuwe denkrichting, waarbij het vooral een auto heeft gebouwd met een meer uitgesproken karakter dan voorheen. “Ik denk dat er circuits in het verschiet liggen waar de auto zich meer zal gedragen zoals in Bahrein [waar Williams niet snel was] en sommige waar het meer zoals hier zal zijn", voorspelde Robson. "Ik ga niet zeggen dat ik voor elke komende race optimistisch ben, maar ik ben zeker blij dat de auto zich hier beter gedroeg. Ik weet zeker dat we nog wat kansen krijgen.”