Russell betuigt spijt in statement: “Dit is niet wie ik ben”

George Russell kwam zondag op hoge snelheid in botsing met Valtteri Bottas. De Brit reed halverwege de Grand Prix van Emilia-Romagna tiende toen hij op het rechte stuk Valtteri Bottas besloot aan te vallen voor de negende plek. De coureur uit King’s Lynn verloor aan de buitenkant van de baan echter de controle over zijn Williams en spinde tegen de Mercedes van Bottas, waarna een zware crash volgde.

Russell was witheet en ging eenmaal uit zijn auto meteen verhalen bij Bottas, die in een rokende W12 nog aan het bijkomen was van de klap. De Brit zou de Fin gevraagd hebben of hij hen beide dood wilde hebben, alvorens een tikje tegen de helm van Bottas te geven en kwaad weg te benen.

“Ik had gisteren niet mijn meest trotse moment”, staat in de verklaring die Russell op maandagavond via social media naar buiten bracht. “Ik wist dat het een van onze beste kansen op punten zou zijn dit seizoen. En als punten zo belangrijk zijn als voor ons op dit moment, dan neem je soms een risico. Dit keer pakte het niet goed uit en daarvoor moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Nu ik wat tijd heb gehad om te reflecteren op wat er nadien is gebeurd, weet ik dat ik de hele situatie beter had moeten aanpakken.”

“De emoties kunnen hoog oplopen op zo’n moment en gisteren had ik de mijne niet onder controle”, gaat Russell, die in 2022 voor Mercedes hoopt te racen, verder. “Ik bied Valtteri, mijn team en iedereen die ik teleurgesteld heb met mijn daden mijn verontschuldigingen aan. Dit is niet wie ik ben en ik verwacht meer van mezelf, en ik weet dat anderen ook meer van mij verwachten. Ik heb afgelopen weekend enkele harde lessen geleerd en zal een betere coureur en een beter persoon worden van deze ervaring.”

“Ik zal mij nu volledig op Portugal gaan focussen en hoop snel een kans te krijgen om te laten zie wie ik werkelijk ben. Bedankt voor alle berichten, zowel de positieve als negatieve. Ze zullen me allemaal helpen om te groeien.”

