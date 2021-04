Bleekemolen: “Verstappen op het randje, maar dat is racen”

Verstappen moest de Grand Prix op Imola als derde aanvangen, maar de Nederlander sloeg meteen zijn slag bij de start. De brutale inhaalactie op Lewis Hamilton in de eerste bocht kon Jeroen Bleekemolen wel bekoren: "Het was een actie op het randje, maar het is racen", vertelt Bleekemolen in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Het is gewoon een goede actie en andersom had Hamilton het ook gedaan. Het is hoe die jongens vooraan het doen en dat is ook zoals het hoort."

"Russell gaat hier nog wel even last van hebben"

In zijn terugblik vertelt Bleekemolen - die zelf in de lange-afstandsracerij voortdurend met blauwe vlaggen krijgt te maken - ook hoe Hamilton zich in het verkeer in een fout kon laten dwingen. Uiteraard gaat het ook over de crash van Valtteri Bottas en George Russell, waar met name de Brit voor verantwoordelijk was vindt Bleekemolen. "Het is tussen die twee natuurlijk een beetje een gespannen situatie. Ze vechten eigenlijk voor hetzelfde stoeltje bij Mercedes voor 2022. Ik kan me heel goed voorstellen dat Russell denkt: "Als ik die nu eventjes hier voorbij rijd in een mindere auto, dan laat ik wel zien wie die plek verdient." Aan de andere kant zal Bottas denken: "'Ik moet hem er echt wel achter zien te houden', dus dat speelt echt wel mee."

Bleekemolen vreest dat de crash voor Russell nog nare gevolgen kan hebben: "Hij neemt echt punten weg van Mercedes en het kost ook gewoon een hoop geld. [...] Je moet ook wel even de politiek een beetje in je hoofd houden, hij moet het misschien ook wel juist wat voorzichtiger benaderen want samen eraf is eigenlijk nog veel erger. Ik denk dat hij hier nog wel even last van heeft in de relatie met Mercedes."

Een nieuwe Schumacher vs Hakkinen?

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Bleekemolen, waarin hij ook onder andere vertelt over de ijzersterke race van Lando Norris, de mentale tegenslag voor Sergio Perez en waarom hij dit jaar een "Schumacher/Hakkinen-achtig" gevecht verwacht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

F1-update: De race op Imola geanalyseerd