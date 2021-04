Brawn verwacht 'titanenstrijd' tussen Hamilton en Verstappen

In zijn wekelijkse column op de officiële website van de Formule 1 geeft de oud-teambaas van onder andere Ferrari, Brawn GP en Mercedes te kennen dat hij heeft genoten van de strijd tussen beide kemphanen. Vooral de manier waarop Verstappen zich in het begin van de race de kaas niet van het brood liet eten en polesitter Hamilton in de eerste bocht naar buiten op de kerbs dwong, bekoorde Brawn. “Het gevecht in de eerste bocht bij de start was veelzeggend en zette de toon voor de race. Ik geloof dat de bocht voor Max was. Hij had de lijn, hij had de goede positie op de baan.”

Verstappen kwam als bovenliggende partij uit de eerste bochtencombinatie, een klagende Hamilton met lichte schade aan zijn voorvleugel achter zich latend. “Achteraf zou Lewis willen dat hij zich op dat moment even had ingehouden, zeker gezien de natte omstandigheden. Maar mogelijk hield hij rekening met de eveneens achteropkomende Sergio Perez, die vlak achter hem zat. Hij was nadrukkelijk op zoek naar een plekje waar ze hem niet konden inhalen."

Vervolgens zag Brawn zowel Hamilton als Verstappen in het verdere verloop van de race enkele zeldzame foutjes maken. “Voor Hamilton was het zo'n dag die veel invloed kan hebben op een kampioenschap waarin het zo dicht bij elkaar ligt. Hij maakte een zeldzaam foutje, maar herstelde zich goed en leidt nog steeds de titelrace. Voor Verstappen was de race af en toe een beetje lastig en hij had een paar momenten, zoals toen hij bijna de auto verloor voor de herstart. Maar hij reed zelfverzekerd, drukte zijn stempel en verdiende de overwinning volledig.”

Volgens Brawn bood Imola dan ook het ideale voorproefje van wat ons nog te wachten staat in het lange Formule 1-seizoen 2021. “Dit gaat een zware strijd om het kampioenschap worden en dat is fantastisch voor de Formule 1. Met Hamilton en Verstappen hebben we twee kerels die in zeer verschillende fases van hun carrière zitten en die het tegen elkaar opnemen met auto's die zeer aan elkaar gewaagd zijn.”

“Het heeft alle kenmerken in zich van een titanenstrijd”, vervolgt Brawn. “Niet in het minst omdat ik denk dat de teams niet veel middelen kunnen besteden aan de auto van dit jaar nu de auto van 2022 al in de maak is. Er is zo veel aandacht voor 2022, omdat de reglementen zo drastisch veranderen. Ik denk dan ook dat wat we nu zien, we het hele seizoen te zien zullen krijgen. Dit kan een gouden jaar worden.”