Latifi was zich lange tijd niet bewust van contact met Mazepin

Nicholas Latifi had lange tijd niet door dat hij een andere auto had geraakt, nadat hij tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Emilia-Romagna in de muur was gecrasht. Zo heeft de 25-jarige Canadees aan onder andere Motorsport.com Nederland laten weten.

Latifi begon als veertiende aan de race in Imola, nadat hij op zaterdag zijn beste Formule 1-kwalificatie tot dusver had neergezet. De coureur uit Montreal kwam echter niet ver. Hij spinde tijdens de eerste ronde van de baan bij de Acque Minerali en kwam eenmaal terug op het kletsnatte asfalt in aanraking met Nikita Mazepin, waardoor zijn wagen plots rechtsaf sloeg en in de muur eindigde. Dat hij een andere auto had geraakt, ontdekte Latifi echter pas veel later. Lang was hij in de veronderstelling dat hij door eigen toedoen in de muur was beland.

“Het zicht was extreem slecht”, blikte Latifi tegenover onder andere Motorsport.com Nederland terug op zijn ultrakorte race. “Ik heb volgens mij nog niet eerder zulke slechte condities meegemaakt aan het begin van een race. Ik denk dat dat deels kwam door de leeftijd van het circuit. Oud asfalt voert regenwater minder goed af. Maar goed, het was dus volstrekt onmogelijk om iets te zien en ik raakte van de baan doordat mijn achterbanden licht blokkeerden.”

“Ik stond onderaan de Acque Minerali, maar slaagde erin om terug te komen op het circuit. Ik probeerde vervolgens zoveel mogelijk aan de linkerkant van de baan te blijven, maar daar was het heel erg glad", vervolgde Latifi zijn relaas. "Ik zag Vettel voorbij komen en dacht dat ik de laatste auto was. Ik heb Nikita eerlijk gezegd helemaal niet gezien. Er was zoveel spray. Ik was me er niet van bewust dat hij daar zat, dat ontdekte ik pas veel later toen ik de beelden van het incident terugkeek. En daar zat behoorlijk wat tijd tussen doordat ik vrij lang in het medisch centrum was, wat te maken had met papierwerk."

"Ik was de hele tijd in de veronderstelling dat ik door een beetje wielspin van de baan was gespind, maar later kwam ik er dus achter dat er contact was geweest met Nikita." Niet dat het voor zijn DNF veel uitmaakt, natuurlijk. "Het was hoe dan ook erg frusterend, aangezien je wist dat het een race zou worden waarin zich mogelijk enkele kansen zouden voordoen. Ik baal er gewoon van dat ik niet eens echt heb kunnen deelnemen aan de race en heb kunnen uitvinden wat er die dag überhaupt mogelijk was. Maar ja, zo gaat het soms in de racerij.”

Mazepin overleefde het moment met Latifi en werd zeventiende en laatste in de tweede Grand Prix van het jaar. “Hij blokkeerde bij de dertiende bocht en ging van de baan, waardoor hij drie plaatsen verloor. Hij kwam vervolgens naast mij terug op de baan, zodat we zij aan zij kwamen te rijden. En op een gegeven moment was er niet meer genoeg ruimte voor mij”, zei de Haas-coureur over het incident tegen Motorsport.com. “Ik denk dat hij niet doorhad dat ik daar zat. Hij dacht waarschijnlijk dat het volledige veld hem al voorbij was. Maar ik was er ook nog en kon gewoon niet verder meer aan de kant. Ik heb erg veel geluk gehad dat ik de race nog heb kunnen finishen.”

VIDEO: Verstappen wint glorieus in Imola, hommeles bij Mercedes