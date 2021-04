De Formule 1 wordt alom gezien als de klasse waarin de twintig beste coureurs ter wereld het tegen elkaar opnemen. Een groot deel van het huidige veld doet mee op basis van talent en prestaties in andere klassen, terwijl een enkeling daarbij hulp heeft gekregen van een zeer goed gevulde portemonnee. Met geld zijn in de juniorenklassen plekjes bij sterke teams te koop, maar dat geldt niet voor de factor talent. “Met talent word je in de wieg gelegd. Ik had het geluk dat zowel mijn moeder als mijn vader geracet hebben. Daardoor heb ik de race-genen twee keer gekregen”, prijst Verstappen zich gelukkig in gesprek met SportBuzzer.

Met een voormalig F1-coureur als vader en een zeer goede karter als moeder heeft Verstappen qua genen en talent de jackpot gewonnen. Dat blijkt wel uit zijn inmiddels goed gevulde palmares, waarop onder meer elf overwinningen in de Formule 1 prijken. Hoe zou de Red Bull Racing-coureur het woord talent omschrijven? “Talent is als dingen je vanaf het begin gemakkelijk afgaan. Dat je dingen meteen goed doet, zonder dat je daarover na moet denken.” Toch weet ook Verstappen dat een flinke dosis talent er niet direct voor zorgt dat je succesvol wordt in de Formule 1. “Maar met talent alleen kom je niet ver, het telt voor ongeveer 70 procent van succes. Voor de rest moet je hard werken.”

Dat harde werk bestaat volgens Verstappen grotendeels uit het eindeloos blijven zoeken naar verbeteringen. Dat is in de karts overigens niet anders dan in de F1. “In de karts draaide het bijvoorbeeld om het begrijpen hoe de banden of de motor, waar je praktisch gezien naast zit, werken. Mijn vader was mijn leermeester. In de loop van de tijd begrijp je niet alleen wanneer je snel bent, maar ook waarom. En vervolgens gaat het erom dat je jezelf steeds blijft verbeteren. Dat is in de Formule 1 niet anders. Je vindt altijd verbeterpunten, daar moet je alleen nog naar zoeken.”