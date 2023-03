Wat data ons na de eerste trainingen leren over Red Bull en Aston Martin

Voordat coureurs later vandaag de kwalificatie afwerken, staat er nog één training op het programma. Toch zullen we daar niet veel wijzer van worden. Op het moment van schrijven tikt de asfalttemperatuur al veertig graden aan en dat zal richting de F1-sessie nog verder toenemen. De omstandigheden zijn daardoor moeilijk te vergelijken met hoe het straks onder het kunstlicht zal zijn in het beslissende deel van de kwalificatie. De tweede vrije training is de meest interessante training van het weekend geweest en ook de sessie waarin teams de kwalificatiesimulaties afwerkten.

Ferrari is nog altijd het grootste vraagteken richting Q3, Aston Martin heeft de kaarten ogenschijnlijk al meer op tafel gelegd. Alhoewel er bij een vergelijking tussen Aston Martin en Red Bull ook vele slagen om de arm moeten worden gehouden - bijvoorbeeld de hoeveelheid brandstof en de motorstanden - tonen de data toch al voorzichtig enkele interessante noten.

Zo valt op het onderstaande kaartje op dat de bochten, in ieder geval de langzame bochten, allemaal groen kleuren. Het betekent dat Alonso daar iedere keer tijd heeft gewonnen ten opzichte van de Red Bull. Op sociale media is de nieuwe Aston Martin hierdoor al 'een downforce monster' genoemd, maar dat is veel te voorbarig. Dat Aston Martin dit kan, laat natuurlijk wel zien dat het afgelopen winter veel downforce heeft gevonden, waarvoor niets dan lof. Maar het specifieke verschil met Red Bull heeft ogenschijnlijk nog twee andere oorzaken.

De eerste daarvan is de afstelling. De onderlinge verschillen zijn relatief klein, waardoor afwijkende vleugelstanden al een aardig verschil kunnen maken. Het hoeft dus nog niet meteen iets te zeggen over de karakteristieken van de auto zelf (daar is het ook te vroeg voor), al staat wel vast dat Aston Martin een auto heeft die relatief veelzijdig oogt en goed werkt in langzame bochten.

De tweede en meest belangrijkste reden voor het onderscheid gaf Verstappen zelf. Na de tweede vrije training liet hij weten dat zijn snelle run direct na meerdere veranderingen aan de set-up kwam en dat hij 'het ritme en het vertrouwen in de auto' daardoor weer moest opbouwen. Die quotes passen perfect bij wat de data tonen. Zo is in de telemetrie goed te zien dat Verstappen doorgaans iets eerder remde dan dat Alonso deed in zijn snelste ronde. Het verklaart waarom Alonso meer snelheid meenam de bochten in en dus waarom die groen kleuren. Verstappen ging daarentegen vroeger op zijn gas en mede daardoor kleurt de acceleratiefase na een bocht vaak blauw op het onderstaande kaartje. Alhoewel dat laatste in essentie best positief is, hangt het vroegere remmen hoogstwaarschijnlijk samen met de quote die Verstappen zelf al gaf achter de Red Bull-pitbox.

Het geeft aan dat er los van de auto zelf nog meer in het vat moet zitten. Dat blijkt ook uit de data dat Verstappen vooral in de bochten 1 en 11 terrein verloor. Midden in bocht 1 geeft de delta +0.346 seconde aan, hetgeen samenhangt met de rem iets eerder beroeren. Met de exit en het daaropvolgende rechte stuk pakt Verstappen dat terug doordat hij ook hier eerder op het gas ging. Na bocht 11 bleek dat terugwinnen echter slechts in beperkte mate het geval, doordat het stuk vol gas daarna veel korter is. Het zijn bij elkaar opgeteld signalen dat er voor Verstappen nog meer in het vat moet zitten als alles in de kwalificatie naar wens is, al neemt al het bovenstaande natuurlijk niet weg dat Aston Martin afgelopen winter topwerk heeft verricht. Dat het team uit Silverstone nu überhaupt wordt meegenomen in deze vergelijking zegt misschien nog wel het meest...