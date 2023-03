Ferrari tekende na de Grand Prix van Monaco 2022 protest aan. De race in Monte Carlo werd bij de start geteisterd door regen, maar gedurende de Grand Prix droogde het steeds verder op. Red Bull haalde Max Verstappen, die uiteindelijk derde werd, en racewinnaar Sergio Perez vroeg naar binnen voor nieuwe slicks. Bij het uitrijden van de pits zouden beide heren over de gele lijn zijn gegaan, zo stelde de Scuderia. Na onderzoek besloot de wedstrijdleiding echter geen straffen uit te delen.

Volgens de FIA raakte Perez de lijn niet aan en kwam Verstappen met zijn banden op de gele lijn, maar overschreed hij deze niet volledig. Doordat duidelijk in de regels het woord 'overschrijden' stond, ontliep de Nederlander een straf. Hij zou alleen bestraft worden zodra een van zijn linkerwielen volledig over de gele lijn was gegaan. FIA's interpretatie van het woord 'overschrijden' leidde tot kritiek van diverse coureurs. Het gaf hen in feite groen licht om op de gele lijn te rijden als dat nodig was om een positie te verdedigen. Dit had mogelijk gevolgen voor de veiligheid. Om meer duidelijkheid te creëren en de veiligheid te verbeteren paste de FIA afgelopen winter de regelgeving aan. De herzieningen zijn deze week goedgekeurd door de World Motor Sport Council en voorafgaand het raceweekend in Bahrein medegedeeld aan de F1-teams en -coureurs.

In de regels is verduidelijkt dat het overschrijden van de lijn wordt beoordeeld op basis van de buitenkant van de band. "Voor alle duidelijkheid: overschrijden betekent dat de buitenkant van een band niet verder mag gaan dan de buitenkant van de lijn die op de baan is geschilderd om de uitgang van de pitstraat te markeren", stelt de FIA. Deze woorden zijn ook toegevoegd aan het gedeelte over de inrijlijnen van de pitlane, die coureurs ook niet mogen overschrijden.

Om te benadrukken wat is toegestaan heeft F1-racedirecteur Niels Wittich in zijn event notes voor de race in Bahrein een illustratie opgenomen om te laten zien waar de nieuwe grenzen liggen.

Op deze manier is verlaten van de pitstraat toegestaan. Photo by: FIA