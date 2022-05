Protest van Ferrari tegen Perez en Verstappen in Monaco afgewezen

Tijdens de knotsgekke Grand Prix van Monaco toucheerden Sergio Perez en Max Verstappen allebei de gele lijn bij het uitkomen van de pitstraat. Laatstgenoemde deed dat na ronde 22, net nadat hij de intermediates had verruild voor slicks. Verstappen ging bij het uitkomen van de pits vroeg op het gas, zag de achterkant iets uitbreken en raakte door zijn stuurcorrectie de witte lijn. Het geheel bleek genoeg om Charles Leclerc voor te blijven, al bleek Ferrari niet te spreken over de manier waarop.

De wedstrijdleiding had beide momenten - die van Perez en Verstappen - weliswaar opgemerkt, maar ging tijdens de race niet over tot een onderzoek. Het heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto zeer verbaasd, waardoor zijn team een formeel protest tegen beide auto's heeft ingediend. Volgens Binotto moeten coureurs na een verduidelijking in de Turkse Grand Prix van 2020 volledig rechts van de gele lijn blijven en kan het aanraken daarvan al een tijdstraf van vijf seconden opleveren. Die interpretatie van de regels is overigens niet juist gebleken.

Die strafmaat was wel waar Ferrari voor beide Red Bull-coureurs naar op zoek was, waardoor vertegenwoordigers van dat laatste team tekst en uitleg moesten geven bij de stewards. Die stewards - Connelly, Warwick, Mallalieu en Calmes - hadden nadien bijzonder lang nodig, maar zijn na het aanhoren van alle verhalen en het bestuderen van de beelden toch tot een besluit gekomen. Het verdict luidt dat beide protesten zijn afgewezen, waardoor er niets meer aan de race-uitslag wordt veranderd. Perez blijft daardoor als triomfator in de boeken staan, Verstappen als nummer drie - waarmee zijn voorsprong op Leclerc in het WK daadwerkelijk negen punten bedraagt.

In het geval van Perez heeft Ferrari afgaande op de FIA-documenten al snel bakzeil gehaald: "Tijdens de hoorzitting gaf Ferrari zelf ook toe dat wagen 11 met geen enkel deel van zijn voor- of achterbanden aan de linkerkant van de gele lijn zat. Het team gaf daardoor toe dat het protest ongegrond was." Dat komt vooral doordat er recent weer een nieuwe verduidelijking vanuit de FIA is gekomen, waarin staat dat 'op de lijn' goed is maar 'erover' niet. Het betekent dat Perez goed zat.

Bij Verstappen scheelde het iets minder, al zijn de steward ook daar duidelijk in hun oordeel. "Alle partijen waren het erover eens dat auto 1 een deel van zijn linker voor- en achterband aan de linkerkant van de gele lijn had. Maar alle partijen waren het er ook over eens dat het grootste deel van de linker voor- en achterbanden van die auto nog op de gele lijn zaten." Doordat de FIA-regels duidelijk spreken over het 'overschrijden van de gele lijn' komt Verstappen ermee weg. Dat komt vooral doordat een significant deel van zijn banden aan de linkerkant de gele lijn nog raakten, waardoor het niet als een overtreding wordt gezien. De stewards hebben de zaak van Verstappen overigens ook vergeleken met het voorval van Lance Stroll in de Monaco Grand Prix van 2021.